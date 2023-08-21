شاب ردا على الإهانة: لقد خدمت في جيش هذا البلد 12 عامًا وأمي أيضا محجبة، ماذا قدمت أنت لتركيا؟

أُهينت امرأة ترتدي الخمار في تركيا، أول أمس السبت، في حافلة نقل عمومي بمدينة كوجايلي السياحية.

ورفعت امرأة من ركاب الحافلة صوتها مخاطبة المحجبة “من أين أنت؟ هنا جمهورية تركيا، هل تفهمين؟ هنا لا يمكن لأحد أن يعيش هكذا، خذي حجابك وارحلي إلى مكان آخر”.

ولم تردّ المحجبة -التي يبدو من شكل خمارها أنها تركية أيضًا- على الإهانة. وعند ذلك تدخل شاب في الحافلة ووجه حديثه إلى الأولى قائلًا “هلا توقّفت عن وقاحتك؟ ما المشكلة إن كانت محجبة؟ ماذا فعلت لك حتى توجهي إليها الإهانات؟”.

وتابع الشاب “لا تجبريني على الاتصال بالشرطة الآن”، ثم تدخلت امرأة ثالثة قائلة “هذه تركيا نعيش كما نشاء، أتفهمين؟!”.

وأضاف الشاب، بعد أن طلبت منه الأولى أن لا يرفع صوته، “وأنتِ لا يمكنك أن توجهي لها الشتائم، اخرسي، لقد خدمت في جيش هذا البلد 12 عامًا، وأمي أيضا محجبة، ماذا قدمت أنت لتركيا؟ من أنجبك يا ترى؟”.

وتابعت المرأة الثالثة “هل أخذت جوابك، الحمد لله، غادري للعيش في اليونان الآن إن لم تكوني سعيدة هنا”.

ولم تتدخل المحجبة في الشجار اللفظي الذي دار بين الثلاثة، ويبدو أن المرأة الأولى لم تجد ما ترد به على الشاب والمرأة الثالثة، واكتفت بالنظر إليهما والتأتأة في محاولة لإسكاتهما.

وقال سيدار يافوز محافظ كوجايلي، أمس الأحد، إن السلطات تعرّفت على هوية المرأة التي وجّهت إهانات إلى أخرى عن طريق لباسها، وإنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها. وختم عبر تويتر بالقول “نحن ملتزمون بحماية الحقوق والحريات الفردية”.

وأفادت وكالة الأناضول بأن الشرطة اعتقلت المتهمة بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، للتحقيق معها، ثم أطلقت سراحها صباح اليوم الاثنين.

İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M. D. G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız. — Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) August 20, 2023

وهذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، فقد هاجم شاب تركي في حافلة بمنطقة بشيكتاش بإسطنبول امرأة تركية قال إنها حاولت التدخل في طريقة لباس فتيات تركيات محجبات.

وقالت لهن “اذهبوا إلى السعودية واركبوا الجمال”، فردّ عليها الشاب وأنت “اركبي قوارب الهجرة واذهبي إلى اليونان”، وقد اعتدت المرأة على الشاب أيضًا ووصفته بأنه “عديم التربية” وضربت هاتفه فرمته أرضًا.

وفي مايو/ أيار الماضي، هاجمت امرأتان محجبة في العاصمة التركية أنقرة، فخلعتا حجابها وألقتاه على الأرض.

وحسب وسائل إعلام تركية، فقد قالت المرأتان للمحجبة “مثلما منحك أردوغان حق ارتداء الحجاب، فنحن نعرف كيف ننزع قطعة القماش هذه عن رأسك”، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورفعت تركيا الحظر عن ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة عام 2013، وهو قيد قديم ظل مؤيدوه يعتبرونه رمزا مهما للفصل بين الدولة والدين.

وقال أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك “إن تشريعا يستاء منه كثير من الشباب ويتسبب في معاناة شديدة لآبائهم، سُنَّ في حقبة ظلام، يقترب من نهايته”.