حكم في بريطانيا اليوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة “دون تحفيف” على الممرضة لوسي ليتبي بتهمة قتل سبعة أطفال حديثي الولادة خلال عملها بمستشفى في ليفربول، بعد أن أدينت بالتهمة في جلسة عقدت يوم الجمعة.

وأدينت الممرضة الإنجليزية يوم الجمعة، بقتل 7 أطفال حديثي الولادة خلال عام في المستشفى الذي كانت تعمل به، وبمحاولة قتل ستة آخرين، وأعلنت الحكومة البريطانية فتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذه الجرائم “المريعة”.

وقضت المحكمة البريطانية اليوم بإيداع الممرضة لوسي ليتبي في السجن مدى الحياة دون تخفيف الحكم مستقبلا بسبب ما وصفته المحكمة بـ”المستوى الاستثنائي للجريمة”.

وكانت لوسي ليتبي البالغة 33 عامًا، تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى (كاونتس أوف تشيستر) بمدينة تشيستر في شمال غرب إنجلترا، وقد وصفها الادعاء بأنها “باردة وماكرة وقاسية وعنيدة”.

وبين يونيو/ حزيران عام 2015 ويونيو 2016، توفي سبعة أطفال خدّج فجأة من دون سبب واضح، بفارق ساعات قليلة أحيانًا، وكان 10 أطفال آخرين على وشك الموت، من دون سبب واضح أيضًا، لكن جرى إنقاذهم.

وأمرت الحكومة البريطانية يوم الجمعة بفتح تحقيق مستقل إثر إدانة الممرضة لوسي ليتبي، مشيرة في بيان إلى أن هذا التحقيق سيسعى “لكشف ملابسات جرائم القتل ومحاولات القتل المريعة لأطفال رضّع”.

واتُهمت الممرضة بحقن الهواء عن طريق الوريد في الأطفال الحديثي الولادة، وباستخدام أنابيبهم الأنفية المعوية لإرسال الهواء، أو بإعطائهم جرعة زائدة من الحليب في بطونهم.

وفي حالات منفصلة، أضافت الممرضة الأنسولين إلى محلول غذائي، وسحبت أنبوب التنفس من طفلة خديجة، كما أعطت كميات مفرطة من الطعام لضحية صغيرة بواسطة أنبوب، وفي بعض الحالات، كانت تجمع بين انتهاكات عدة في حق الطفل نفسه.

وأشار القاضي جيمس جوس إلى أن الممرضة كانت الوحيدة بين أفراد الطاقم الطبي التي بقيت في الخدمة أثناء التدهور السريع لوضع الأطفال الحديثي الولادة، وذلك قبل أن يبدأ المحلفون، في تداول القضية في 10 يوليو/ تموز.

واتُهمت أيضًا بمحاولة قتل بعض الأطفال في مناسبات عدة، ووُجّهت إليها 22 تهمة، سبع منها تهم بالقتل، و15 بالشروع في قتل عشرة أطفال.

