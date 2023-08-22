استُشهد اليوم الثلاثاء، الفتى الفلسطيني عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها جنوب جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى عاطف فجر اليوم الثلاثاء بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مستشفى الرازي في جنين أن الفتى عثمان عاطف استشهد متأثرا بجروح أصيب بها فجر اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بلدة الزبابدة، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من الفلسطينيين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

تغطية صحفية: "الشاب عثمان أبو خرج الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية الزبابدة في جنين، فجر اليوم". pic.twitter.com/x3RUqJeDuH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 22, 2023

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في محافظة الخليل.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية، تصعيدا شديدا جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.