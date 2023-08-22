أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عددا من مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخارجها، وأقامت الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية عندها، ومنعت حركة المواطنين في المنطقة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء، إغلاق طرق في مدينة الخليل ومنع الفلسطينيين من عبورها، وهو ما زاد معاناة العاملين خاصة في الشارع الذي تقع به منطقة صناعية حيوية في مدينة الخليل.

وقال أحد العاملين في مصنع هنا إن هذا الإغلاق يؤدي إلى تعطيل الإنتاج في منطقة المصانع الحيوية، وأكد أن الوضع في المنطقة الصناعية سيتأثر بإجراءات الإغلاق الإسرائيلية.

حملة اعتقــالات واسعة في أنحاء الضفة الغربيةhttps://t.co/9YAjdEpsu7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 22, 2023

وكان جيش الاحتلال قد أغلق كافة مداخل المدينة فسدّ بعضها بالحواجز العسكرية وبعضها بالسواتر الترابية، ومنع مرور المركبات الفلسطينية، ونصب حواجز عسكرية على عدد من الطرق في داخل المحافظة.

وعقب عملية الخليل أمس الاثنين، عمدت قوات الاحتلال إلى الإغلاق كما قامت بحملة اعتقالات واسعة لعشرات من الفلسطينيين في بحثها عن منفذ الهجوم.

وقال فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي منع منذ صباح أمس الاثنين، دخول المركبات إلى مدينة الخليل، مشيرين إلى أن الحياة العامة شُلّت بسبب الحواجز الإسرائيلية، التي تدقق في البطاقات والمركبات الخاصة بالفلسطينيين.

وشهدت الحواجز العسكرية اكتظاظا كبيرا، حيث منعت القوات الإسرائيلية الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم، ودفعت بمزيد من قواتها إلى الضفة الغربية، بعد مقتل 3 مستوطنين في حادثين منفصلين خلال يومين.

وأسفرت العملية التي وقعت قرب الخليل، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن بجروح خطيرة.