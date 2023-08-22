أعلن رئيس بلدية موسكو اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت “طائرتين مسيّرتين هجوميتين” فوق منطقة موسكو.

وقال سيرغي سوبيانين على تلغرام “أسقط الدفاع الجوي طائرتين مسيّرتين هجوميتين، واحدة في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاستسي”، مضيفا أن أجهزة الطوارئ استجابت للحادث. ولم يعط سوبيانين تفاصيل حول وقوع أضرار أو ضحايا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر في خدمات الطيران قوله، إن الحركة الجوية في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو بموسكو، توقفت فترة وجيزة.

وأشارت الوكالة إلى “تضرر زجاج طوابق عدة” في مبنى سكني في كراسنوغورسك، دون أن تحدد ما إذا كان ذلك ناتجا عن غارة بطائرة مسيّرة. وتابعت “كما تضررت سيارات عدة كانت متوقفة بالقرب من المنزل”.

Russian air defense forces intercepted two drones in the Moscow Region on Tuesday, no casualties occurred, Moscow Region Governor Andrey Vorobyev wrote on Telegram:https://t.co/aEkz557OUH pic.twitter.com/0mvUCoXIbj — TASS (@tassagency_en) August 22, 2023

وفي الأسابيع الأخيرة جرى صدّ هجومين بطائرات مسيرة على الحي المالي في موسكو؛ مما تسبب في إصابة واجهات المباني الشاهقة بأضرار طفيفة. وفي مايو/أيار، أُسقطت طائرتان بالقرب من الكرملين.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن مقاتلة من طراز “سو30- إس إم” تابعة لأسطول البحر الأسود، دمرت زورق استطلاع تابعا للجيش الأوكراني في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود.

ولا تعلن كييف بشكل مباشر المسؤولية عن هجمات الطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية التي زادت في الآونة الأخيرة.

وقال أندري يوسوف المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية أمس لوكالة آر بي سي أوكرانيا للأنباء، عندما سُئل عن هجوم سابق بطائرة مسيرة، “مديرية المخابرات الرئيسية تعمل”.