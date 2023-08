قال مراسل الجزيرة مباشر، إن دوي انفجارات عنيفة سمع في الخرطوم اليوم الثلاثاء، جراء القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط سلاح المدرعات، المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، التابعة للجيش.

وأفاد المراسل، باحتدام المعارك بين الطرفين المتحاربين بمختلف الأسلحة، وسماع أصوات الأسلحة المتوسطة والثقيلة بمحيط سلاح المدرعات، الذي يحتدم القتال حوله منذ يوم الأحد الماضي.

ونشرت قوات الدعم السريع ظهر اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر أفرادا من قواتها وهم يتجولون وسط عدد من الدبابات التابعة للجيش السوداني في معسكر سلاح المدرعات بجنوب الخرطوم.

وكان الجيش قد ذكر في بيان مساء الأحد، أنه استطاع “إحباط عدد من الهجمات الفاشلة لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم”.

وبدأت قوات الدعم السريع، هجوما بالمدفعية الثقيلة، في محيط سلاح المدرعات، واستخدم الجيش السوداني الطيران الحربي لصدّ الهجوم المكثف.

وفي مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع، في أحياء المهندسين والبستان والمنصورة والدوحة، المتاخمة لسلاح المهندسين، وهي منطقة حيوية تابعة للجيش السوداني.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه الأوضاع في البلاد تعقيدا مع دخول الحرب شهرها الخامس دون أن تلوح في الأفق أي مبادرات للحل، وسط مناشدات محلية ودولية لوقف القتال الذي راح ضحيته الآلاف بين قتيل وجريح.

ومع سقوط مدنيين وسط القتال، تتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان من بقي منهم وسط القتال ومن نزح داخل البلاد، بسبب عدم صرف المرتبات منذ نشوب الحرب قبل أكثر من 4 أشهر، مع انعدام الأمن وانقطاع الخدمات الأساسية.

وأفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” غير الحكومية اليوم الثلاثاء بأنّ ما لا يقلّ عن 498 طفلًا ماتوا جوعًا في السودان خلال أربعة أشهر من الحرب.

وحذّر عارف نور، مدير المنظمة في السودان، في بيان من أنّه في بلد كان يعاني ثلث سكانه قبل الحرب من الجوع “يموت الأطفال من الجوع في حين كان من الممكن تجنّب ذلك تمامًا”.

Emadudin is a mobile health clinic worker who works in a conflict-stricken area of #Sudan.

He spends up to 8 hours a day on the road to ensure nutritionists, medics, midwifes & pharmaceutical staff can reach & treat children even in the most remote areas❤️

Meet him⬇️ #WHD2023 pic.twitter.com/yYTdnwJ5C6

— Save the Children International (@save_children) August 18, 2023