رصدت كاميرا الجزيرة مباشر في جولة بالولاية الشمالية في السودان، العديد من الصعوبات التي تواجه المزارعين في السودان عامة وفي هذه المنطقة خاصة، حيث تعاني مشكلة “الهدام”.

و”الهدّام” تعبير محلي عن ظاهرة بيئية خطيرة هي تآكل مستمرّ للتربة على ضفاف نهر النيل، يؤدي إلى فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة واقتلاع آلاف الأشجار.





ويهدد الهدام المزارع في هذه المنطقة خاصة، حيث يفقد المزارعون الكثير من الأراضي الزراعية سنويًّا، في وقت لم تجد فيه المشكلة حلًّا من قبل الحكومة.

ويشكو المزارعون في الفترة الراهنة من عدم تصدير منتجاتهم إلى الأسوق في الخرطوم التي نزح الكثير من سكانها بسبب الحرب المندلعة منذ أكثر من 4 أشهر، وهو ما تسبب في ضائقة معيشية للمزارعين.

وأثرت الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع -التي دخلت شهرها الخامس- بشكل كبير في قطاع الزراعة، بحسب ما أكدته منظمات دولية وإقليمية.





وأضرّت الحرب المستمرة بالبنية الإنتاجية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، خصوصًا في مناطق احتدام الصراع في بلد كان يعاني أزمات سياسية واقتصادية مستفحلة قبل اندلاع الحرب.

ويبدأ الموسم الزراعي بالسودان عادة في فترة الصيف، لكن اندلاع القتال، أدى إلى تعطيل الكثير من التجهيزات، كما أدى وقف التصدير إلى العديد من المشاكل في هذا القطاع.

وحذرت منظمات دولية وإقليمية من تأثير الحرب المدمر في القطاع، وأبدت مخاوفها من حدوث فجوة غذائية للسكان ومن تأثير ذلك في المنتجين بسبب وقف التصدير.