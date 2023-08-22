أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء، أنّ الصين وجنوب إفريقيا “تقفان عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة”، وذلك لدى لقائه نظيره سيريل رامابوزا في بريتوريا خلال زيارة رسمية يشارك خلالها في قمّة بريكس.

وقال شي “اليوم وبينما نقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، فإنّ نقل الصداقة وتعميق التعاون وتعزيز التنسيق تشكّل التطلّعات المشتركة لبلدينا وكذلك أيضًا المهام الجليلة الملقاة على عاتقنا”.

وفي معرض إشارته إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجنوب إفريقيا، شدد الرئيس شي على أن “الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين دخلت مرحلة جديدة”.

وذكر الرئيس شي أن العلاقات القوية والمتنامية بين الصين وجنوب إفريقيا لا تفيد الشعبين فقط، بل تجلب أيضا المزيد من الاستقرار “إلى عالم يمر بتحولات واضطرابات”، مضيفا أنه يعتقد أنه “من خلال الجهود المتضافرة للجانبين، ستكلل الزيارة بالتأكيد بالنجاح التام”.

ويجتمع قادة الدول المنضوية في مجموعة “بريكس” في جنوب إفريقيا اليوم، في حين تسعى رابطة كبرى الاقتصادات الناشئة لتعزيز حضورها لتكون قوة تواجه الهيمنة الغربية على الشؤون الدولية.

وتمثّل بلدان “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ربع الاقتصاد العالمي، وقد أبدى المزيد من الدول اهتماما بالانضمام إلى التكتل قبيل قمّته التي تستضيفها جوهانسبرغ وتستمر ثلاثة أيام.

وتشترك بلدان “بريكس” التي تمثّل 40% من سكان العالم بثلاث قارات، في الرغبة في التوصل إلى نظام عالمي يعزز حضورها ويعكس مصالحها على نحو أفضل.

📍يذكر أن #جنوب_أفريقيا قد تولت مؤخرا رئاسة مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين

❌ كما رفضت إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا التي تلاها فرض الغرب عقوبات قاسية على موسكو.#الجزيرة_مباشر — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2023

وتنعقد القمة الـ15 للمجموعة تحت شعار “بريكس وإفريقيا” وتأتي في وقت أصبحت فيه القارّة مسرحا للمعارك الدبلوماسية مجددا مع تنافس الولايات المتحدة وروسيا والصين على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي فيها.

وقبيل القمة، أعربت 40 دولة على الأقل عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة بينها إيران والسعودية وبنغلاديش والأرجنتين، بحسب مسؤولين.

وستطرح جنوب إفريقيا على قادة بلدان “بريكس” مقترحا لتوسيع العضوية، ويتوقع صدور قرار بهذا الشأن في ختام القمة.

وتبدي الصين حماسة لتوسيع التكتل بشكل سريع وزيادة نفوذه، لكن مراقبين يشيرون إلى أن الهند تتوجّس من نية خصمها الإقليمي.