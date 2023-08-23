تمكن الفريق الطبي بمستشفى حراء العام في مكة المكرمة من توليد مواطنة سعودية (43 عامًا) أنجبت توأمين بـ”متلازمة داون”، وذلك في حالة طبية نادرة الحدوث.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن التوأمين متطابقان ومن الجنس نفسه وبأوزان وفصيلة دم متطابقة (+AB)، وكان عمرهما 35 أسبوعًا أثناء الولادة التي جرت بعملية قيصرية.

وبعد الولادة لاحظ الأطباء علامات شكلية توحي بوجود متلازمة “داون”، حيث أجروا أشعة للقلب وتبيَّن وجود علامات قلبية غير طبيعية ولكنها متطابقة بين التوأمين وبالإصابة القلبية ذاتها. وتمت معالجة الطفلين بشكل جيد، وتقرر خروجهما من المستشفى وهما بصحة جيدة.

يُذكَر أن أحد أسباب إنجاب طفل بمتلازمة “داون” هو حمل الأم وولادتها في مثل هذا السن.

وفي حال تم الحمل في هذا العمر بتوأمين، فإن عامل خطر إنجاب طفل واحد فقط يكون مصابًا بمتلازمة “داون”، والآخر عادة ما يكون سليمًا.

وحسب إحصاء الطب العالمي، فإنه ما بين مليون حالة حمل يكون هناك حالة واحدة حتى نحصل على توأمين متطابقين ولديهم متلازمة “داون”، وهذه من الحالات النادرة جدًّا.