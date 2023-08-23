انقلاب النيجر.. اتحاد لدارسي اللغة العربية يرفض التدخل العسكري في البلاد (فيديو)

أعرب مشاركون في اتحاد لدارسي اللغة العربية في النيجر رفضهم التدخل العسكري من جانب دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) في بلادهم بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم الشهر الماضي.

وقال المشاركون للجزيرة مباشر إنهم يرفضون أي تدخل عسكري في بلادهم بسبب الآثار المدمرة للتدخل العسكري الأجنبي الذي شهدته بلدان مثل سوريا والعراق وليبيا، على حد قولهم.

وأضاف أحد المشاركين أن “الاجتماع جاء لأنهم لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي لما يحدث في بلدهم، ما دفعهم للاجتماع والتأكيد على رفضهم لأي تدخل عسكري”.

وأوضح مشارك آخر أنه نظرًا لأن الأغلبية العظمى من السكان في النيجر مسلمون، فإن تأثير المتحدثين باللغة العربية كبير.

وذكر مشارك آخر أنه على الرغم من عدم تأييده لأي من الانقلاب العسكري الحاكم حاليًا، إلا أنه يرى في التدخل العسكري من جانب (إيكواس) خطرًا على البلاد، على حد وصفه.

ونفّذ قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني انقلابًا عسكريًا على الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي.

وتحاول (إيكواس) التفاوض مع المجلس العسكري، لكنها تقول إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في استعادة الديمقراطية.