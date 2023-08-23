أصدرت وزارة الخارجية السودانية قرارًا بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية لعدد من قادة قوات الدعم السريع أبرزهم قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالإضافة لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وعدد من أعضاء حكومته وقيادات بقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر مطلعة بوزارة الخارجية السودانية، أنها طالبت اليوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية في الخارج كلها بمخاطبة السلطات المختصة لإلغاء هذه الجوازات الدبلوماسية، وعدم التعامل معها.

ووفقًا للمصادر ذاتها فقد شمل القرار 34 شخصًا أبرزهم قائد قوات الدعم السريع حميدتي، ونائبه عبد الرحيم حمدان دقلو.

كما شملت القائمة عددًا من قيادات قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أبرزهم عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وسفير السودان السابق في واشنطن عمر بشير مانيس، وآخرون.

وكان البرهان أمر سابقًا بحل قوات الدعم السريع، إثر الحرب التي تفجرت بين القوتين العسكريتين منذ 15 إبريل/نيسان الماضي وعدَّها قوات متمردة.

وتسببت الحرب التي يخشى خبراء أن تستمر لسنوات بين الجيش والدعم السريع، في مقتل نحو 5 آلاف شخص منذ انطلاقها، وفقًا لتقرير غير حكومي، كما أجبرت أكثر من 4 ملايين شخص على الفرار.