دبلوماسي أوكراني سابق: بوتين يقف وراء اغتيال قائد “فاغنر” وأوكرانيا هي المستفيد الأول (فيديو)

رجّح الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شوماكوف أن يكون الكرملين ونظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هم من يقفون وراء “اغتيال” مؤسس مجموعة “فاغنر” وقائدها يفغيني بريغوجين.

وقال شوماكوف في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، إنه بالرغم من أن المعلومات المتوفرة حتى الآن ما زالت متضاربة حول اغتيال بريغوجين، لكن “المؤكد هو أن التمرد الذي قامت به قوات فاغنر في الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حزيران الماضي ضد القيادة العسكرية الروسية، واستيلائها على مدينة روستوف جنوب غرب البلاد”، شكّل “صفعة قوية في وجه بوتين وقيادات الجيش الروسي”.

وتابع قائلًا إن قوات “فاغنر” شكّلت “مصدر تهديد مباشر لنظام استبدادي يقوده الرئيس بوتين، وإن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كان يعدّ بريغوجين عدوه الأول”.

وشدد شوماكوف على أن أوكرانيا هي “المستفيد الأول من هذا الاغتيال”، لأن مجموعة “فاغنر” المدربة عسكريًا تمكنت وحدها في السابق من السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية في الوقت الذي فشل فيه الجيش الروسي في القيام بهذه العملية.

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أعلنت أن يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت، وقتل فيها 10 أشخاص.

وذكرت قناة “آر تي عربية” الرسمية أن بريغوجين لقي حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ.