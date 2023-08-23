نال سيرغي سوروفيكين لقب “الجنرال هرمجدون” وقت التدخل العسكري الروسي في سوريا بسبب الأساليب الوحشية التي استخدمها هناك

أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، بأن موسكو عيّنت قائمًا جديدًا بأعمال قائد القوات الجوية، ليحل محل سيرغي سوروفيكين، الذي اختفى عن الأنظار بعد تمرد شنته مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة ضد كبار القادة العسكريين.

وظهر سوروفيكين، الملقب “الجنرال هرمجدون” والذي قاد ذات يوم الجهود الحربية في أوكرانيا، في مقطع فيديو خلال تمرد فاغنر يومي 23 و24 يونيو/حزيران، وبدا متوترًا وبدون شارات عسكرية وهو يحث يفغيني بريغوجين قائد “فاغنر” على التراجع عن زحفه صوب موسكو.

وقالت بعض وسائل الإعلام الروسية والأجنبية إن سوروفيكين، الذي عادة ما كان يشيد به بريغوجين علنًا في الفترة التي سبقت التمرد، يجري التحقيق معه بتهمة التواطؤ المحتمل فيه وهو قيد الإقامة الجبرية حاليًّا. وانتهى التمرد بالتفاوض واتفاق تم إبرامه.

وتشير التقارير الواردة عن إقالة سوروفيكين إلى أن السلطات وجدت خطأً في سلوكه، لكن تفاصيل المزاعم عن ارتكابه مخالفات لا تزال غير معروفة.

وأفادت قناة (آر بي سي) التلفزيونية الروسية وقناة (ريبر) المقربة من وزارة الدفاع على تطبيق تليغرام أمس، بأن سوروفيكين أُقيل من منصب قائد القوات الجوية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم، عن مصدر لم تذكر اسمه القول “أُعفي القائد السابق للقوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين من منصبه، وعُيّن الكولونيل جنرال فيكتور أفزالوف رئيس أركان القوات الجوية قائمًا بأعمال قائد القوات الجوية مؤقتًا”. بينما لم يصدرتأكيد رسمي.

Russia names new air force chief after mutiny-related disappearance of 'General Armageddon' – RIA – Reuters #AI #RussiaUkraineConflict https://t.co/Q88UfJcVIW — FinTech Whale (@FinTechWhale) August 23, 2023

“الجنرال هرمجدون”

ونال سوروفيكين لقب “الجنرال هرمجدون” وقت التدخل العسكري الروسي في سوريا، بسبب الأساليب الوحشية التي استخدمها هناك.

وتولى مسؤولية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة، تسلّم هذه المهمة في يناير/كانون الثاني، وعُيّن سوروفيكين نائبًا له.

وكان أفزالوف في السابق نائبًا لسوروفيكين ورئيس أركان القوات الجوية على مدى أربع سنوات على الأقل، وفقًا للمخابرات العسكرية البريطانية.

وخلال غياب سوروفيكين عن الأنظار، ظهر أفزالوف مع غيراسيموف الشهر الماضي في إفادة صحفية بثها التلفزيون.