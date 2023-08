أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، بأن موسكو عيّنت قائمًا جديدًا بأعمال قائد القوات الجوية، ليحل محل سيرغي سوروفيكين، الذي اختفى عن الأنظار بعد تمرد شنته مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة ضد كبار القادة العسكريين.

وظهر سوروفيكين، الملقب “الجنرال هرمجدون” والذي قاد ذات يوم الجهود الحربية في أوكرانيا، في مقطع فيديو خلال تمرد فاغنر يومي 23 و24 يونيو/حزيران، وبدا متوترًا وبدون شارات عسكرية وهو يحث يفغيني بريغوجين قائد “فاغنر” على التراجع عن زحفه صوب موسكو.

وقالت بعض وسائل الإعلام الروسية والأجنبية إن سوروفيكين، الذي عادة ما كان يشيد به بريغوجين علنًا في الفترة التي سبقت التمرد، يجري التحقيق معه بتهمة التواطؤ المحتمل فيه وهو قيد الإقامة الجبرية حاليًّا. وانتهى التمرد بالتفاوض واتفاق تم إبرامه.

وتشير التقارير الواردة عن إقالة سوروفيكين إلى أن السلطات وجدت خطأً في سلوكه، لكن تفاصيل المزاعم عن ارتكابه مخالفات لا تزال غير معروفة.

وأفادت قناة (آر بي سي) التلفزيونية الروسية وقناة (ريبر) المقربة من وزارة الدفاع على تطبيق تليغرام أمس، بأن سوروفيكين أُقيل من منصب قائد القوات الجوية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم، عن مصدر لم تذكر اسمه القول “أُعفي القائد السابق للقوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين من منصبه، وعُيّن الكولونيل جنرال فيكتور أفزالوف رئيس أركان القوات الجوية قائمًا بأعمال قائد القوات الجوية مؤقتًا”. بينما لم يصدرتأكيد رسمي.

