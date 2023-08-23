شاهد: إنقاذ حيوانات من حرائق في غابات جناق قلعة غرب تركيا

أنقذ ضابط تركي قطيع ماشية من النيران في حرائق غابات ولاية جناق قلعة غربي البلاد، المستمرة منذ أمس الثلاثاء، وتداول رواد التواصل مقاطع مصورة تظهر عددًا من محاولات للإنقاذ.

وتداول ناشطون مقطعًا آخر من داخل أحد المزارع لكلب وقطة يحتميان خلف أحد الأكشاك من النيران المشتعلة منذ أكثر من 26 ساعة.

🔴 Çanakkale yangınında canlı yaşamı cok etkilendi. Bu videoda yangından korkup kuma saklanan kaplumbağa ile birlikte saklanan köpek ve kedileri görüyoruz… 😔 #Çanakkale #ÇanakkaleYanıyor pic.twitter.com/QYyLwpHoCg — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) August 23, 2023

وتواصل السلطات السيطرة على الحرائق، التي اندلعت أمس الثلاثاء، وامتدت إلى 15 كيلومترًا بسبب الرياح.

من جانبها أخلت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) 9 قرى و1251 شخصًا كإجراء احترازي، بعد انتشار الحرائق في غابات ولاية جناق قلعة غربي تركيا.

وأضافت أن السلطات دفعت بـ8 طائرات، و26 مروحية، و1489 فردًا، و240 سيارة مطافئ و66 صهريج مياه و169 جرافة، للسيطرة على الحريق.

وأعلنت عن قطع إمدادات الكهرباء عن 25 قرية و2279 مشتركًا في 34 محطة فرعية بسبب الحريق.

ووثقت عدسات المواطنين وصول الحرائق إلى قرية ياجيلار، حيث اندلعت النيران في عدد من منازل المواطنين، التي تم إخلاؤها في وقت سابق من يوم أمس.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبرايه يوماكلي إن 337 أسرة و1251 مواطنًا يعيشون في 9 قرى تم إجلاؤهم بسبب الحريق، معلنًا عن تضرر 5 منازل في قرية أولوبينار و4 منازل في قرية ياجيلار، مشيرًا إلى أن 85 رأسًا من الأغنام والماعز و3 أبقار و10 حظائر تضررت بفعل الحريق.

وأعلن الوزير إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية في كلا الجانبين، لأن الطائرات لا تزال تستهلك المياه من المضيق بشكل مكثف.