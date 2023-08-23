أجمعت عدد من النساء العراقيات المشاركات في معرض بغداد للمنسوجات على أن عملهن في صناعة السجاد الهدف منه هو إيجاد حالة من التفاعل بين الماضي والحاضر من أجل المحافظة على التراث العراقي، وتسويقه محليًا ودوليًا.

وقالت عُلا الفرج إحدى النساجات المشاركات في المعرض، إنها تعمل في مجال صناعة السجاد العراقي منذ 30 عامًا. مضيفة أنها طوال هذه المدة انتقلت من العمل اليدوي الخالص إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على التصاميم الهندسية عبر جهاز “الكمبيوتر”.

وتابعت علا “اشتغلت على جميع أنواع السجاد وقمت بإنتاج الكثير منها. بما في ذلك السجادات الكبيرة التي احتاجت أكثر من 3 سنوات لإنجازها”.

وقال مسؤول بمصنع السجاد اليدوي في العاصمة بغداد إن المصنع تمكن منذ إنشائه عام 1993 من إنتاج آلاف من أنواع السجاد بالاعتماد على مادتي الصوف أو الحرير.

وأضاف أن سياسة المصنع تعتمد بالدرجة الأولى على النساء اللواتي يتوافرن على خبرة سابقة في هذا المجال، وتطوير مهارتهن لتسير مع متطلبات هذه الصناعة على الصعيد الداخلي والعالمي.

وتابع أن الهدف من هذا المشروع هو إحياء تراث بلاد الرافدين وإنتاج لوحات فنية تراثية وشعبية. مشددًا على أن أسعار السجاد العراقي من مادة الصوف بحوالي 200 دولار للمتر المربع الواحد و400 دولار لمادة الحرير.