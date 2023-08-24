عبّر ناشطون تونسيون عن غضبهم إثر إعلان وزارة النقل عن صفقة شراء 300 حافلة مستعملة من الوكالة المستقلّة الفرنسية للنقل.

واعتبر مواطنون أن الصفقة إهانة للتونسيين، وأن الحافلات غير مناسبة للاستعمال وتعرض حياتهم للخطر.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من التكلفة الباهظة التي دفعتها الحكومة لشراء حافلات من الخردة، معتبرين أنه نوع من “الفساد” و”نهب أموال الشعب”.

وأعلنت وزارة النقل التونسية، السبت الماضي، أنها “تعزز أسطولها بتسلم الدفعة الأولى من صفقة اقتناء الحافلات الإيكولوجية المستعملة في إطار تحسين جاهزية أسطول حافلاتها واستعدادا للعودة المدرسية والجامعية”.

وتقدر الصفقة وفق بيان الوزارة بنحو 16 مليون دينار (5 ملايين دولار)، فيما نشرت الوزارة صورًا لتسلم الحافلات من الميناء، ما جعل ناشطين يعبرون عن سخطهم عن تكلفة نقلها إلى تونس أيضا.

وكتبت الناشطة مريم “خرد أسطول الحافلات في فرنسا يرمى بها في تونس! تلك هي صفقات الموت التي يتمعش منها كوادر الادارة والمشرفين عليها في تونس، إهدار للمال العام وللأرواح لا قدر الله”.

وقال الناشط محمد لطفي “لا شيء في تونس مستقيم أو قابل للإصلاح، ولا نظن القائمين على تونس منتمين لها هي محتلة بكل وضوح، تقطیع التونسي تقطیع بالاداءات بدون مقابل إلى أن أصبح الهروب من تونس عبارة على سجين وفر من سجنه”.

وكتب الناشط عاطف البوجديدي “الخردة الفرنسية تصل مبروك شعب تونس العظيم 3000 سنة حضارة”.

ودوّن هاشم رابح “تتركون الحافلات الألمانية التي يجري تركيب قطعها في تونس، بدل أن تشتروها بالدينار التونسي، دون تكاليف نقل، وتذهبون لشراء خرد فرنسا بالعملة الصعبة وأغلبها كان مركونا في المستودعات”.

وأضاف “هذه الحافلات غير مناسبة للاستعمال التونسي، الدولة ليست مفلسة لكن أموالها منهوبة من عصابات تمص دم التونسيين وتضحك عليهم”.

وكتب محمد فرجاني “تأتي بسيارة من خارج تونس عمرها 4 سنوات، ترفضها الجمارك، وهم يأتون بحافلات الخردة من فرنسا عمرها 15 سنة، عادي!”.

خرد أسطول الحافلات في فرنسا يرمى بها في تونس! تلك هي صفقات الموت التي يتمعش منها كوادر الادارة و المشرفين عليها في تونس …

اهدار للمال العام و للارواح لا قدر الله. — Miryam🍀 (@MtT1205) August 23, 2023