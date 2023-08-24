رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة إلى 25%، في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.

وأعقبت زيادة المعدل بـ7.5 نقاط مئوية قرارا سابقا برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي. وتوقّع معظم خبراء الاقتصاد أن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17.5%.

وأعلن المركزي التركي أن “المؤشرات الأخيرة تدل على أن منحى التضخّم في تزايد مستمر”.

وعلى الفور ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.5% بعد قرار المركزي الذي أعطى مؤشرا قويا على أنه بصدد تعزيز محاولات التصدي للتضخّم ودعم العملة المحلية المأزومة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، إن رفع سعر الفائدة اليوم بهذا المقدار الكبير كان متوقعا في ظل الانعكاس التام للسياسات الاقتصادية التركية بعد انتخاب الرئيس أردوغان، وتولي إدارة اقتصادية جديدة ذات توجه ليبرالي.

وأكد ذكر الله الذي يشغل منصب رئيس (أكاديمية أمم للبحوث والتدريب) في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر، أن قرار المركزي برفع الفائدة يأتي في محاولة للسيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن هناك قرارات أخرى تم اتخاذها في السياق ذاته، مثل زيادة الضرائب المفروضة على عدد من السلع كالسيارات وغيرها.

وتابع “نحن أمام سياسات حكومية جديدة تهدف إلى التشدد النقدي، بمعنى تخفيض كميات النقود المتداولة بين المواطنين بهدف تخفيض الاستهلاك ومن ثم تقليل معدلات التضخم”.

وأوضح “المشكلة الكبيرة التي يمكن أن تترتب على هذا الأمر أن سعر الفائدة سيؤثر سلبيا على مقدار القروض الاستهلاكية والاستثمارية، وبالتالي فيمكن أن نتوقع تبعا لذلك انخفاض معدلات الاستثمار والاستهلاك، مما سينعكس سلبا على معدل النمو”.

كما أشار ذكر الله إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة الأسعار وليس إلى انخفاضها، ولا سيما أنه سيتعارض مع الكثير من القرارات الاقتصادية الأخرى مثل رفع الضرائب على المحروقات وغيرها، مبينا أن كل ذلك سيؤدي إلى وضع الأسعار في مسار تصاعدي ولن يؤدي إلى تقليل التضخم كما كانت الحكومة تريد أصلا.

واستطرد “تراجع معدلات النمو سيؤثر سلبا على معدلات البطالة التي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة”، وأضاف “لكن الأثر الأكبر سيبقى دائما هو التخوف من سقوط تركيا في فخ الركود الاقتصادي، وهذا ما ينبغي التحذير منه بشدة لأنه حدث مع دول أخرى اتبعت السياسات ذاتها المتعلقة بالتشديد النقدي كألمانيا وغيرها”.

❝Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz❞ Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararının ardından açıklamada bulundu https://t.co/RiJLfj9HYb pic.twitter.com/bCZkfY8o9f — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 24, 2023

ويعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤجج التضخم. لكن بعد فوزه في انتخابات مايو/أيار التي شهدت تنافسا محموما، بدت منه إشارات تدل على احتمال العودة إلى سياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بتعيينه الخبير الاقتصادي السابق في بنك ميريل لينش الأمريكي محمد شيمشك وزيرا للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان، حاكمة للبنك المركزي.