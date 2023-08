بدأت، صباح اليوم الخميس، المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024 للحزب الجمهوري الأمريكي. وشارك في المناظرة التي غاب عنها الرئيس السابق دونالد ترمب، 8 مرشحين يسعون لكسب أصوات الحزب.

وسيواجه الفائز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، المرشح الديمقراطي الذي يرجح أن يكون الرئيس الحالي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتم ترتيب المرشحين الثمانية على المنصة بناءً على أرقامهم في استطلاعات الرأي، على أن يكون الأعلى أرقامًا في الوسط.

وجاء الترتيب كالتالي: رون ديسانتيس، فيفيك راماسوامي، مايك بنس، نيكي هيلي، كريس كريستي، تيم سكوت، أسا هاتشينسون، دوج بورجوم.

وأثارت قضية المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلافًا بين المرشحين، ففي حين أيد أغلبيتهم إرسال المزيد من السلاح إلى كييف، كان فيفيك راماسوامي ضمن أشد المعارضين لإرسال مساعدات، وانتقد هؤلاء الذين “يحجون إلى كييف لزيارة البابا زيلينسكي” في إشارة إلى بنس وكريس كريستي اللذين زارا أوكرانيا قبل أسابيع.

وقال راماسوامي “لن أرسل أي مساعدات إضافية. نحن ندافع عن غزو حدود بلد آخر بينما يجب أن نستخدم هذه الموارد في حماية حدودنا. نحن ندفع روسيا إلى أحضان الصين”.

وبدوره، رد كريس كريستي باعتباره أحد المرشحين الذين زاروا كييف وقال “ذهبت لأوكرانيا لأني أردت أن أرى بنفسي ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأوكرانيين الأحرار. 20 ألف طفل تم اختطافهم وإرسالهم إلى روسيا لبرمجتهم ضد بلادهم. هذا هو فلاديمير بوتين الذي وصفه ترمب بأنه عبقري ولامع”.

