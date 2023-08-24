“بي إن سبورتس”: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي

قالت شبكة “بي إن سبورتس”، الخميس، إن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأضافت أن حسم الصفقة يتوقف على الاتفاق مع ليفربول.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن الاتحاد قدّم عرضًا ضخمًا للحصول على خدمات قائد مصر البالغ عمره 31 عامًا.

وذكرت صحيفة “ذا أثليتيك” أن الاتحاد جدد اهتمامه بخدمات صلاح، لكنها قالت إن مستقبل الصفقة بلا ملامح واضحة حتى الآن.

🟪 #أول_مصدر | مراسل beIN SPORTS: النجم المصري 🇪🇬 محمد صلاح أبدى موافقته على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي 🇸🇦 @ittihad ويبقى الاتفاق مع نادي ليفربول لحسم الصفقة pic.twitter.com/GyhOpcQfez — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 24, 2023

وقال الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو إن “ليفربول كان واضحًا مع محمد صلاح والاتحاد: لا نية للتفاوض، فهو ليس للبيع”.

وأوضح أن عرض الاتحاد الفلكي لصلاح لا يزال ساريًا لإغرائه، لكن الطريقة الوحيدة هي أن يفرض صلاح هذه الخطوة على النادي، وفقًا لكلامه.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما عام 2017، وقاد الفريق للفوز بألقاب عدة أبرزها تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في الحقبة الجديدة، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وفاز صلاح، الذي سجّل 187 هدفًا في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين موسمي 2017-2018 و2021-2022.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 2025 بعدما مدد تعاقده الصيف الماضي مقابل 350 ألف جنيه إسترليني (442.25 ألف دولار) في الأسبوع، ليحصل على أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.