تحسن في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بعد قرار رفع الفائدة إلى 25%

سجّل أداء سعر صرف الليرة التركية، اليوم الخميس، تحسنًا أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد قرار البنك المركزي التركي رفع نسبة الفائدة 17.5% إلى 25%، هي نسبة أكبر بكثير من المتوقع.

وارتفعت الليرة أمام الدولار في ختام تعاملات اليوم في بعض البنوك إلى 25.15 ليرة من 27.22 ليرة.

وحسب استطلاع كانت أجرته وكالة “رويترز”، فقد كان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد أن يرتفع سعر الفائدة إلى نحو 20%.

وبدأ البنك المركزي التركي دورة تشديد نقدي منذ شهر يونيو/حزيران الماضي بعدما عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في “وول ستريت” حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك.

كما تعهد البنك المركزي، اليوم الخميس، مجددًا بمزيد من تشديد السياسة النقدية والمالية حسب الضرورة وبطريقة تدريجية، رغم رفعه معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء.

وقالت لجنة السياسة النقدية، التي تضم 3 أعضاء يشاركون للمرة الأولى ويعدّون من أصحاب الميل لسياسات التشديد النقدي، إنها سترفع أسعار الفائدة “قدر الحاجة في التوقيت المناسب وبطريقة تدريجية، “لتهدئة التضخم” الذي ارتفع إلى ما يقرب من 48% الشهر الماضي.