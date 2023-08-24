جمهور الجزيرة مباشر يشكك في سيطرة قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات (فيديو)

تفاعل عدد من جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” مع التصريحات المتضاربة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حول سيطرتها على مقر سلاح المدرعات في منطقة “الشجرة” العسكرية جنوب الخرطوم.

وشكك مشاركون عبر فيديوهات أرسلوها للجزيرة مباشر في صحة الفيديوهات التي تنشرها قوات الدعم السريع في صفحتها على منصات التواصل حول سيطرتها على سلاح المدرعات، مؤكدين أن الجيش السوداني لا يزال يسيطر على مجريات الأمور على الأرض في الخرطوم.

وأشاروا إلى أن قوات الدعم السريع تسيطر في الإعلام فقط، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المشاركين إنهم يقومون بالتسلل لتصوير الفيديوهات، ثم ينسحبون مرة أخرى إلى المنازل والأحياء، على حد قوله.

وفي وقت سابق الأربعاء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” بالأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل أسوار سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، حسب شهود عيان.

وذكر الشهود أن “الدعم السريع” حشدت قوات إضافية، وتسللت إلى داخل مقر السلاح، مما أدى إلى وقوع اشتباكات طاحنة بين الطرفين.

وتسببت الحرب التي اندلعت منذ 15 إبريل/نيسان الماضي بين الجيش والدعم السريع، في مقتل نحو 5 آلاف شخص منذ انطلاقها، وفقًا لتقرير صادر عن منظمات غير حكومية، وأجبرت أكثر من 4 ملايين شخص على الفرار.