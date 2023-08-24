نشرت الشرطة الأمريكية بمدينة “لويزفيل” في ولاية “كنتاكي” لقطات وثقتها “كاميرات” مثبّتة على زيّ ضبّاطها، لعملية إنقاذ لامرأة عُثر عليها وهي مقيدة بالسلاسل في أحد المنازل بعد أن سمع الجيران صراخها طالبةً المساعدة.

وأظهرت اللقطات التي تم نشرها يوم الثلاثاء الماضي، الحادثة التي وقعت بتاريخ 16 أغسطس/آب الجاري، حيث استجاب الضباط لبلاغ من الجيران، وتوجهوا للمنزل الذي كانت أبوابه ونوافذه جميعها مغلقة بإحكام.

وبمساعدة الجيران، تسلق ضباط الشرطة باستخدام سُلّم للطابق الثاني، وتمكنوا من الدخول من نافذة محطّمة، وحينها اكتشفوا المشهد، حيث كانت رقبة المرأة ملفوفة بسلسلة طويلة مثبتة بقفل، وتم تثبيت طرف السلسلة الآخر بأرضية المنزل.

وعثر الضباط على فأس حديدية في الغرفة، استطاعوا بوساطته كسر السلسلة المثبتة بمسامير على الأرض.

وبعد تحرير المرأة، تمكن الضباط من إخراجها بسلام من المنزل، فيما استخدم رجال الإطفاء قواطع “البراغي” لإزالة السلسلة من حول رقبة المرأة.

وأفادت الشرطة أنها قبضت على المشتبه به الذي يدعى مويسيس ماي، البالغ من العمر 36 عامًا بعد يومين من إنقاذ المرأة.

واتُّهم ماي بالاختطاف ومجموعة من أخرى من التهم التي شملت الاعتداء والتهديد الإرهابي، كما اتُهم أيضًا بترهيب أحد المشاركين في الإجراءات القانونية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الضحية، جوانا ويلسون أن صديقها ووالد طفلتها المنفصل عنها، هو من قام بسجنها، واستخدم منجلًا لقص شعرها وهددها بالقتل.