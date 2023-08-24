هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب منافسيه في تمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض والرئيس الديمقراطي جو بايدن في مقابلة على منصّة (إكس) بالتزامن مع أول مناظرة للمرشحين للانتخابات التمهيدية الجمهورية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في وقت سابق، أنّه لن يُشارك في مناظرات الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي بدأت مساء أمس، معتبرا “أن الأمريكيّين يعرفونه جيّدًا”، وأنه ليس بحاجة إلى “مواجهة مع أيّ من منافسيه في السباق الرئاسي”.

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

وأشاد ترمب في رسالة على منصّته (تروث سوشال) بما وصفه بأنه سجل ناجح جدًّا حققه عندما شغل منصب الرئيس، وكتب بأحرف كبيرة “لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات”.

واستضافت مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية فجر اليوم الخميس، أول مناظرة للمرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وغاب دونالد ترمب عن هذه المناظرة.





“ليس من المناسب أن أشارك”

وقال ترمب منذ الدقائق الأولى من المقابلة، التي أجراها معه مقدم البرامج الأمريكي الشهير تاكر كارلسون “قررت أنه من الأنسب لي ألّا أشارك.. هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين أتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر أن يكونوا مرشّحين للرئاسة؟”.

ورد ترمب على مدى 45 دقيقة، على أسئلة كارلسون الذي يجسّد الأوساط الأمريكيّة المحافظة، في مقابلة شملت مواضيع متنوعة وغير متوقعة أحيانا مثل وفاة الملياردير جيفري إيبستين في السجن بعد إدانته بتهمة استغلال قاصرات جنسيًّا.

وقال ترمب في هذا الصدد “أعتقد أنه انتحر على الأرجح” كما تناولت المقابلة أيضا، علاقة الرئيس الأمريكي السابق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

“هجوم على بايدن”

لكن ترمب، ركّز انتقاداته بشكل خاص ومتكرّر على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الذي هزمه في انتخابات 2020 والمرشح لولاية ثانية.

وقال ترمب “لا أظن أنه سيتمكن من الوصول إلى النهاية لكن لا أحد يعلم”، وأضاف “أعتقد أن وضعه الذهني أسوأ من وضعه الجسدي، ولا يمكن القول إنه بطل رياضي”.

وعن خصومه الجمهوريين، رأى ترمب أن حاكم فلوريدا (رون ديسانتيس) هو حالة “ميئوس منها”، وأعرب عن “خيبة أمله” حيال نائبه السابق مايك بنس.

“إغلاق الحدود”

وتحدث ترمب عن برنامجه إذا فاز بالرئاسة مؤكدا أن أولويّته ستكون إغلاق الحدود مع المكسيك للحد من الهجرة التي تمثل موضوعا حساسا في الولايات المتحدة.

وعندما سئل عن احتمال نشوب حرب أهلية أو نزاع في الولايات المتحدة أجاب “لا أدري.. ثمة مستوى من الحماس لم أشهده من قبل.. ثمة مستوى من الكراهية لم أشهدها من قبل، وهذا على الأرجح مزيج سيّئ”.

وعن التهم التي وجهت إليه، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي يواجه اتهامات في 4 قضايا، أن هذه التهم “تافهة ولا معنى لها ومفتعلة”.

وسيسلم ترمب نفسه اليوم الخميس لسجن في ولاية جورجيا حيث سيوضع قيد التوقيف فترة وجيزة ثم يُطلَق سراحه بكفالة في إطار التحقيق حول محاولاته لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.