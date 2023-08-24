استبعد سيرغي ماركوف المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الأخير هو من أوعز باغتيال مؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

وقال ماركوف خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، “من الناحية النظرية يمكن القول بأن بوتين يقف وراء اغتيال بريغوجين، لكن من الناحية العملية هذا الاحتمال ضعيف”.

وأضاف أن بوتين “سبق أن منح حماية أمنية لمؤسس فاغنر، ويصعب عليه أن يتخلى عن ذلك، لأنه سينال من سمعته وموقعه كرئيس لروسيا”.

وقال ماركوف إن هذا “الهجوم الإرهابي قامت به الاستخبارات الأوكرانية، وقد صادف وجود اليوم الوطني الأوكراني الذي سيحل بعد يوم أو يومين”.

وتابع أن اغتيال بريغوجين داخل الأراضي الروسية “يطرح مسألة أمنية حول قدرة الأجهزة الروسية على حماية مواطنيها”. موضحًا أن هناك حكومات قادرة على القيام بعمليات اغتيال داخل الأراضي السيادية لدول أخرى.

وشدد ماركوف على أن مستقبل مجموعة “فاغنر” غير واضح، لأن 90% من أفرادها وقّعوا عقودًا رسمية مع وزارة الدفاع الروسية، والبقية منهم موزعون بين العمل في إفريقيا أو البقاء في دولة بيلاروسيا.

وخلص إلى القول بأن أفراد المجموعة جميعهم جنود ينفّذون الأوامر، ولذلك فإنهم سينخرطون في مسارات عملية جديدة.

وقالت السلطات الروسية إن رئيس مجموعة “فاغنر” كان على قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت مساء الأربعاء، شمالي موسكو، ولم ينج منها أحد.