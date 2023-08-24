أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد خطوة واحدة من التتويج بثاني ألقابه مع فريقه الجديد إنتر ميامي في غضون أيام قليلة بعدما قاده إلى بلوغ نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم، عبر الفوز المثير على سينسيناتي (5 / 4) بركلات الجزاء الترجيحية فجر اليوم الخميس في المربع الذهبي.

وبفضل تألق ميسي، يقترب إنتر ميامي من تحقيق اللقب الثاني له هذا الشهر بعد تتويجه بكأس الدوريات يوم السبت الماضي.

وكانت مباراة إنتر ميامي مع سينسيناتي مليئة بالإثارة، حيث تأخر الفريق بهدفين بتوقيع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا في الدقيقة (18) وبراندون فاسكيس في الدقيقة (53).

ومع ذلك، تألق ميسي وقدم تمريرتين حاسمتين للإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي سجل هدفين في الدقيقة (68) والدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليحقق التعادل لفريقه.

واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي، شهد تسجيل الفنزويلي جوزيف مارتينيس الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة (93)، لكن الياباني يويا كوبو أدرك التعادل لسينسيناتي في الدقيقة (114).

وبعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، تم اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث نجح إنتر ميامي في تحقيق الفوز بنتيجة (5 / 4) والتأهل إلى النهائي المرتقب.

ويلتقي إنتر ميامي في النهائي يوم 27 سبتمبر/أيلول المقبل مع هيوستن دينامو، الذي تغلب على ريال سولت ليك (3 / 1) بعد مباراة ماراثونية.

وتعتبر كأس أمريكا المفتوحة من أقدم المسابقات الكروية في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة لكأس إنجلترا وكأس إسبانيا.