يمنيون في تعز المحاصرة يشكون شح الدواء وغلاءه مع انتشار الأمراض (فيديو)

قال عجوز يمني إنه يضطر لبيع ممتلكاته لتوفير سعر الدواء الباهظ في مدينة تعز، وإنه يعاني من أمراض مزمنة عدة منها السكري والضغط والقلب.

وعبّر المتحدث لكاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، عن حزنه لما وصل إليه اليمن بسبب الحرب والحصار على تعز، قائلًا إن “الفساد تفشى بشكل كبير”.

واشتكى مواطنون من شح أدوية الأمراض المزمنة خاصة في الصيدليات، وارتفاع أسعارها في ظل انتشار الأمراض بشكل كبير بسبب الحرب والقصف المستمر والحصار.

وقال مواطن إنه يضطر للتوجه إلى مكتب وزارة الصحة للحصول على الدواء الذي يحتاجه، مضيفًا “لكنني أحصل على جرعات أقل بسبب النقص”، فيما أكد آخر يعاني مرض الضغط أنه لا يتلقى أي مساعدة من المكتب الذي يعود منه خالي الوفاض كلما توجه إليه.

واعتبر أن السبب في الوضع الحالي هو عدم وجود رقابة على الصيدليات التي “تلاعب أصحابها بالأسعار، ولا يستطيع المواطن توفيرها”، على حد قوله.

وقال مواطنون إن الخوف من القذائف والتهجير والوضع العام الذي يعيشه البلد منذ 8 سنوات، أسهم في انتشار الأمراض مثل الضغط والسكري والجلطات، كما يعاني مواطنون من إصابات الحرب.

ولا يجد هؤلاء تكلفة الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها والحصار على تعز الذي يمنع وصول الأدوية إليها، وانتشار البطالة وتفشي الفقر، ما يجعل المواطنين غير قادرين على توفير قوت يومهم.

وقال مواطن للجزيرة مباشر، إن بعض المنظمات الإغاثية والمتبرعين يوزعون بعض الأدوية من حين إلى آخر بشكل وأعداد محدودة جدًا، وعزا آخر انتشار الأمراض إلى تلوث المياه وتوقف المؤسسات الصحية عن تقديم الرعاية.

The first stop for the International President of @MSF @DrChristou in #Yemen was #Mocha surgical hospital, where MSF has been providing emergency surgical and maternity care since 2018. pic.twitter.com/Xdlr91R74m

— MSF Yemen (@msf_yemen) February 25, 2023