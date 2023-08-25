أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة ستبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات “إف-16” المقاتلة التي وعدت حتى اليوم 3 دول هي النرويج وهولندا والدنمارك بتزويد كييف بعدد منها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن التدريب سيبدأ بعد تلقي الطيارين الأوكرانيين تدريبًا على اللغة الإنجليزية في سبتمبر/أيلول.

وأضاف أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على اللغة الإنجليزية قبل أن يبدأوا التدرّيب على قيادة المقاتلات أمر ضروري “نظرًا للتعقيدات وللمصطلحات الإنجليزية المطلوبة لقيادة هذه الطائرات”.

وأوضح المتحدّث باسم البنتاغون أن التدريب على التحليق بالمقاتلات سيُقام في ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة في الشهر الموالي.

ويأتي تصريح المتحدّث الأمريكي بُعيد إعلان النرويج أنّها ستزوّد أوكرانيا بعدد من هذه المقاتلات الأمريكية الصنع، لتصبح بذلك ثالث دولة تقطع مثل هذا التعهّد منذ سمحت واشنطن لحلفائها الغربيين بتزويد كييف بهذا السلاح المتطور.

ووفق وكالة “أن تي بي” النرويجية، سيتراوح عدد الطائرات المقدمة لأوكرانيا بين 5 و10 طائرات.

كما وعدت أوسلو كييف بمنحها صواريخ أرض-جو من طراز (أيريس-تي)، ومعدات لإزالة الألغام إضافة إلى مساعدات بقيمة 140 مليون دولار لشراء الغاز والكهرباء.

وبحسب الجنرال رايدر فإن تدريب الطيارين الأوكرانيين يفترض أن يستغرق من 5 إلى 8 أشهر، اعتمادًا على مهاراتهم الحالية.