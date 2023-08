أعلنت الدنمارك، اليوم الجمعة، تقديمها مشروع قانون يحظر تدنيس القرآن الكريم بشكل علني. جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير العدل الدنماركي بيتر هاميلغارد، نقلتها صحيفة “إكسترا بلاديت” المحلية.

وقال هاملغارد خلال مؤتمر صحفي، إن القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”، موضحًا أن التشريع يهدف خصوصًا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.

وقال الوزير “إن حرق المصحف الذي ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”.

Denmark's government plans to ban Quran burnings after a string of desecrations of Islam's holy book sparked anger in the Muslim worldhttps://t.co/bV0mgOWbgT

— TRT World (@trtworld) August 25, 2023