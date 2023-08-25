خبير عسكري روسي: “فاغنر” انتهت وبوتين يشعر الآن بالهدوء (فيديو)

قال الخبير العسكري الروسي بافل فيلغينهاور إنه من الصعوبة أن يتم تصديق نتائج التحقيق المزمع إجراؤه من قبل الكرملين بشأن مقتل مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين.

وأضاف فيلغينهاور في لقاء مع المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن قائد قوات “فاغنر” لم يعد على قيد الحياة، و”الرئيس (فلاديمير بوتين) يشعر الآن بالهدوء”.

وتابع “الجميع يعلم أن بريغوجين ارتكب أخطاء في حق النظام الروسي.. وكان يعرف جيدًا وضعه الأمني، ومع ذلك لم يرسل شبيهه في هذه المهمة”.

ورغم تقديم بوتين التعازي في مقتل بريغوجين، إلا أنه قال إنه من الضروري انتظار نتيجة التحقيق الرسمي في الحادث.

وتسيطر حالة من الغموض بشأن تفاصيل تحطم طائرة قائد قوات “فاغنر”، وكواليس مقتله وركاب الطائرة العشْرة، ومن ضمنهم المؤسس المشارك للمجموعة ديمتري أوتكين.

وعن الطريقة التي تم بها استهداف الطائرة نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مسؤول غربي أنه تم إبلاغهم بأن الطائرة أسقطها صاروخ روسي.

كما نقلت الصحيفة عن قناة “تليغرام” المرتبطة بـ”فاغنر” أن معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة، لكن موقع “ريبار” العسكري الروسي قال إن طبيعة الأضرار بالطائرة لا تشير -على الأرجح- إلى أنها أُسقطت.

وشدد الخبير العسكري الروسي أن المسؤولين الكبار في مجموعة “فاغنر” جميعهم قد قتلوا في تحطم الطائرة، بما في ذلك رئيس الحسابات المالية في المجموعة.

وقال: من الواضح أنه تم القضاء على مجموعة “فاغنر” بعدما فقدت قيادتها السياسية واللوجستية”. مضيفًا أن “منظومتها العامة ستنهار، كما ستتوقف عملياتها في القارة الإفريقية”.





من جهتها ذكرت الباحثة الروسية في العلاقات الدولية انا بادفا أن الخارجية الروسية والكرملين سيتعاملان بكل شفافية مع مقتل قائد مجموعة “فاغنر”.

وقالت إن من مصلحة الدولة الروسية إصدار نتائج التحقيق بطريقة شفافة حتى تنفي أي علاقة لها بمقتل يفغيني بريغوجين.

وأضافت أن مجموعة “فاغنر” تنتظر هي الأخرى نتائج التحقيق، ولديها برقيات ووثائق عن حادثة تحطم الطائرة.