سعودية وكويتية تُنهيان رحلة مشي من المكسيك إلى كندا وسفارة أمريكا بالرياض تعلق (فيديو)

أنهت المغامرة السعودية هيا السماري، رفقة الرحالة الكويتية في العمران، رحلتهما التي أطلق عليها “رحلة الألفي ميل” بالولايات المتحدة، فيما وصفتها السفارة الأمريكية بالسعودية بـ”الإنجاز المثير للإعجاب”.

ويتمثل إنجاز المغامرة السعودية ورفيقتها الرحالة الكويتية، في المرور بـ26 غابة وطنية و7 حدائق محمية وأكثر من 100 مسار جبلي وصولًا لأعلى قمة في أمريكا على ارتفاع 4421 مترًا فوق سطح البحر، وفق حساب السفارة الأمريكية بالسعودية على تويتر.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض “تهانينا للمغامرة السعودية هيا السماري على إكمالها (رحلة الألفين ميل) برفقة الرحالة الكويتية في العمران”، وأضافت: “إنجاز مثير للإعجاب في بعض أجمل مناطق أمريكا”.

ونشر الحساب صورة المغامرة السعودية هيا السماري لدى إتمامها الرحلة التي وثقتها السماري عبر حسابها على “إنستغرام”.

تهانينا للمغامرة السعودية هيا السماري على إكمالها "رحلة الألفين ميل" برفقة الرحالة الكويتية في العمران. مرت هيا بـ26 غابة وطنية و7 حدائق محمية وأكثر من 100 مسار جبلي، وصولاً لأعلى قمة في أمريكا على ارتفاع 4421 متر فوق سطح البحر. إنجاز مثير للإعجاب في بعض أجمل مناطق أمريكا! 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/P3iucTM2MY — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) August 24, 2023

وكانت المغامرة هيا قد نشرت نهاية مارس/آذار الماضي تفاصيل الرحلة قبيل بدئها في مقطع “فيديو” عبر حسابها على “إنستغرام” قالت فيه: “بنمشي كثيرًا تقريبًا 5 آلاف كيلو من حدود المكسيك وحتى كندا، لمدة 5 أشهر، مجانين أدري”.

وقبيل انطلاق الرحلة بساعات قليلة عبّرت المغامرة السعودية عن مشاعرها قائلة “حياتي في شنطة، متحمسة، فرحانة، متوترة، سلطة مشاعر”.