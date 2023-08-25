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سعودية وكويتية تُنهيان رحلة مشي من المكسيك إلى كندا وسفارة أمريكا بالرياض تعلق (فيديو)

المغامرة السعودية والرحالة الكويتية أثناء رحلتمهما الطويلة (مواقع التواصل)
المغامرة السعودية والرحالة الكويتية في محطة استراحة قبل استئناف رحلتهما الطويلة (مواقع التواصل)
25/8/2023-|آخر تحديث: 25/8/202310:03 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أنهت المغامرة السعودية هيا السماري، رفقة الرحالة الكويتية في العمران، رحلتهما التي أطلق عليها “رحلة الألفي ميل” بالولايات المتحدة، فيما وصفتها السفارة الأمريكية بالسعودية بـ”الإنجاز المثير للإعجاب”.

ويتمثل إنجاز المغامرة السعودية ورفيقتها الرحالة الكويتية، في المرور بـ26 غابة وطنية و7 حدائق محمية وأكثر من 100 مسار جبلي وصولًا لأعلى قمة في أمريكا على ارتفاع 4421 مترًا فوق سطح البحر، وفق حساب السفارة الأمريكية بالسعودية على تويتر.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض “تهانينا للمغامرة السعودية هيا السماري على إكمالها (رحلة الألفين ميل) برفقة الرحالة الكويتية في العمران”، وأضافت: “إنجاز مثير للإعجاب في بعض أجمل مناطق أمريكا”.

ونشر الحساب صورة المغامرة السعودية هيا السماري لدى إتمامها الرحلة التي وثقتها السماري عبر حسابها على “إنستغرام”.

 

وكانت المغامرة هيا قد نشرت نهاية مارس/آذار الماضي تفاصيل الرحلة قبيل بدئها في مقطع “فيديو” عبر حسابها على “إنستغرام” قالت فيه: “بنمشي كثيرًا تقريبًا 5 آلاف كيلو من حدود المكسيك وحتى كندا، لمدة 5 أشهر، مجانين أدري”.

وقبيل انطلاق الرحلة بساعات قليلة عبّرت المغامرة السعودية عن مشاعرها قائلة “حياتي في شنطة، متحمسة، فرحانة، متوترة، سلطة مشاعر”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل