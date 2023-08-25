كلوب يعلنها: صلاح ليس للبيع.. وسنرفض أي عرض يأتي من أجله

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، الجمعة، أن المهاجم المصري محمد صلاح “ليس للبيع”، نافيًا تلقي النادي الإنجليزي أي عرض من الاتحاد السعودي.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي ردًا على الغموض حول مستقبل صلاح: “من الصعب الحديث عن قصص صحفية، لأنه لا يوجد شيء للحديث عنه من وجهة نظري”.

وأضاف المدرب الألماني قبل زيارة نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز بعد غد الأحد: “لم نتلق أي عرض يخص صلاح، هو لاعب لدينا وعنصر أساس وسيبقى كذلك، وإذا ظهر عرض ما ستكون الإجابة لا”.

وعن مدى ثقته في التزام صلاح الذي مدد عقده مع ليفربول لمدة 3 سنوات في العام الماضي أجاب كلوب “واثق بنسبة 100%”.

وذكرت شبكة” بي إن سبورتس” الخميس، أن صلاح وافق على عرض الاتحاد السعودي للعب بجوار كريم بنزيما، فيما أشارت “سكاي سبورتس” إلى أن السبيل الوحيد لإتمام الصفقة أن يضغط اللاعب على ليفربول لإجباره على البيع.

وكتبت صحيفة “الرياضية” السعودية أوائل هذا الشهر أن نادي الاتحاد بطل الدوري الموسم الفائت، قدّم عرضًا لليفربول قدره 52 مليون جنيه (60 مليون يورو) بالإضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).

وارتدت جماهير الاتحاد أقنعة تحمل صورة صلاح، وهتفت باسم اللاعب المصري في المدرجات خلال الفوز 4-صفر على الرياض في الدوري السعودي، أمس الخميس.

وسجّل صلاح 187 هدفًا في 307 مباريات بألوان ليفربول منذ انضمامه إليه من روما عام 2017، بينها هدف في مستهل الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وتوج المصري في صفوف “الحمر” بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس إنجلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.