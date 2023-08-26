“القسام” تتبنى عملية قتل مستوطنين اثنين في نابلس قبل أيام

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت قبل أيام قرب بلدة حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وقُتل فيها مستوطنان إسرائيليان.

ونشرت صفحة “القسام” بالضفة الغربية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تلغرام” صورتين لقتلى عملية حوارة، وكتبت عليها “جهادنا مستمر وعملياتنا لن تتوقف”.

وتعليقًا على تبنّي “القسام” عملية حوارة، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم “حماس ترفع مستوى التحدي مع العدو الصهيوني الذي يهدد ويتوعد، ونقول له إن كل هذه التهديدات لن توقف مسار المقاومة”.

وأضاف في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية “المقاومة أصبحت أكثر حضورًا وأكثر قوة على الفعل والإنجاز لإيقاع الخسائر في قوات الاحتلال”.

وتابع قاسم “كتائب القسام في قلب المعركة بالضفة الغربية كما كانت دائمًا، هي في صدام مستمر ونضال متواصل”.

الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريحات بعد إعلان "القسام" مسؤوليتها عن عملية حوارة: "كتائب القسام في قلب المعركة في الضفة الغربية كما كانت دائما هي في صدام ونضال مستمر ومتواصل"#الجزيرة pic.twitter.com/l08qIkpWnd — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 26, 2023

وفي 19 أغسطس/آب الجاري، قُتل مستوطنان إسرائيليان في عملية إطلاق نار استهدفت مركبتهما ببلدة حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وتشهد الضفة منذ شهور حالة تصعيد جراء الاقتحامات واعتداءات المستوطنين، بينما يرد الفلسطينيون بتنفيذ عمليات كان آخرها يوم الاثنين الماضي في الخليل، وأسفرت عن مقتل مستوطِنة وإصابة زوجها.