ريشي سوناك: الإنفاق على اللاجئين تجاوز أكثر من 5 مليارات دولار

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن تكلفة الإنفاق على اللاجئين بلغت 4 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 5 مليارات دولار)، مضيفًا أن هذه التكلفة “غير مقبولة”.

وحذر سوناك من أن نظام استقبال طلبات اللجوء يتعرض لضغوط لا يمكن احتمالها على المدى الطويل، على حد وصفه.

وارتفع معدل إنفاق وزارة الداخلية على ملف اللجوء من 1.85 مليار جنيه إسترليني في عام 2012 إلى 3.79 مليارات بين عامي 2021 و2022، مقارنة بمبلغ 500.2 مليون جنيه إسترليني فقط بين عامي 2012 و2013.

وعلى الرغم من وعود سوناك بإيقاف “زحف القوارب غير الشرعية”، فقد تجاوز عدد الأشخاص العابرين للقناة حاجز 19 ألف مهاجر، وصرَّح رئيس الوزراء البريطاني أخيرًا بأنه يولي اهتمامًا كبيرًا لخطة التعاون مع فرنسا بغية الحد من تهريب البشر وعمليات العبور لمعالجة تراكم طلبات اللجوء.

وتعهد سوناك بإنهاء ملفات 92601 حالة مع نهاية العام الجاري، إلا أن 80% من طالبي اللجوء لا يزالون ينتظرون النظر في ملفهم لأكثر من 6 أشهر، حسب ما أظهرته الإحصاءات، إذ زاد عدد الحالات في يونيو/حزيران الماضي بمعدل 44% عما كان عليه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وطالب ناشطون كلًّا من رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية بالتعامل مع ملفات اللاجئين ومعالجة الطلبات بكفاءة أكبر بدلًا من إدخال قوانين جديدة، في حين دافع رئيس الوزراء عن أداء الحكومة بأنها “على المسار الصحيح نحو تحقيق الهدف” لتقليل مدة انتظار طالبي اللجوء للقرار بشأن ملفاتهم، على حد وصفه.