سوريا.. قصف روسي يدمر مدرستين وأحياء سكنية في إدلب (فيديو)

قتلى وجرحى من قوات النظام السوري جراء تفجير نفق في الملاجة

أظهرت لقطات مصورة آثار الدمار في مدرستين وأحياء سكنية جراء قصف روسي على محافظة إدلب السورية.

وبث الدفاع المدني السوري عبر حسابه على منصة إكس، صباح اليوم السبت، لقطات لآثار الدمار في مدرستين وأحياء سكنية جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا.

وأعلن الدفاع المدني السوري تضرر مدرستين ومنازل للمدنيين بكل من مدينة جسر الشغور وقرية الموزرة بريف إدلب، إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب، المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، لكن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.

وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارّين من هجمات النظام السوري نحو مليوني مدني نزحوا إلى أماكن قريبة من الحدود التركية.