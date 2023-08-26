ياسر عرمان: السودان يعاني تعدد الجيوش ونرفض تكليف حكومة قبل وقف الحرب (فيديو)

عرمان قدّم اعتذاره إلى الشعب السوداني لعدم توفيرهم القيادة التي يستحقها

قال ياسر عرمان، الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إن السودان يعاني تعدد الجيوش وغياب المشروع الوطني، مشيرًا إلى أن تدمير القوات المسلحة والدعم السريع ليس في مصلحة السودان، على حد قوله.

ودعا عرمان -خلال حديثه لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر- الطرفين إلى وقف الحرب وبناء سودان جديد يسع جميع السودانيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء جيش وطني واحد، والاتجاه إلى حكم مدني ديمقراطي.

ورفض عرمان تكليف جبريل إبراهيم رئيسًا للوزراء لتسيير الأعمال، وقال إنه ساند الحرب واتخذ موقفًا في اتجاه واحد، وإن تكليفه سيعمق الانشقاقات بين القوى المختلفة، على حد وصفه.

وعبَّر عرمان عن رفض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أي حكومة يتم تكليفها قبل وقف الحرب ووضع رؤية موحدة للانتقال الديمقراطي، مشيرًا إلى أن وقف الحرب يحتاج إلى قرار من البرهان وحميدتي.

وقال عرمان إنه تحدث مع وفد من الدعم السريع، وتناول وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة القضايا الإنسانية.

وأدان عرمان جميع انتهاكات الدعم السريع، وأكد أن المتورطين في جرائم سواء من طرف الدعم السريع أو القوات المسلحة يجب تقديمهم للمحاكمة، لكن ينبغي أن تتوقف الحرب ليتم ذلك.

وقدَّم عرمان اعتذاره إلى الشعب السوداني لعدم توفيرهم القيادة التي يستحقها، وقال “نحن مستعدون لتصحيح أخطائنا وأن نكون خدامًا لهذا الشعب، وأرواحنا ملك له متى طلبها سيجدها”.