“جيد أننا لم نفقد سوى 18 مهاجرا في حرائق الغابات”.. مذيعة يونانية تثير غضب المنصات (فيديو)

أثار تعليق لمذيعة يونانية على التلفزيون الرسمي بشأن وفاة عدد من المهاجرين في حرائق الغابات بالبلاد جدلًا كبيرًا وموجة غضب على منصات التواصل.

وقالت المذيعة ألكسندرا دوفارا على قناة (ERT) الحكومية “نشاهد حجم الأضرار التي سببتها الحرائق، ونشاهد أيضًا اقتراب النار من المنازل، من الجيد أننا لم نفقد أرواحًا بشرية، سوى الـ18 مهاجرًا الذين تفحموا وعُثر عليهم في الغابات”.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، اتهم ناشطون المذيعة اليونانية بـ”العنصرية”، ودعا بعضهم إلى محاكمتها بتهمة نشر الكراهية.

وعلّق ألبي ألكسندر على تصريحها قائلًا “أسوأ ما سمعته اليوم على شاشة التلفزيون اليوناني”.

وغردت ناشطة “هذا الكلام القميء يخرج من تلفزيون الدولة. ثم نتساءل: كيف تظهر الجماعات اليمينية المتطرفة التي تأسر المهاجرين وتهدد بإعدامهم؟”.

ردود الفعل الغاضبة أجبرت دوفارا على الرد، وكتبت “25 عامًا في مهنة الصحافة، أعتقد أنه من الظلم أن يتم إساءة تفسير كلماتي على نحو مبتذل، ما أردت قوله هو أنه بصرف النظر عن المأساة التي وقعت في الغابة فقد توفي 19 شخصًا. ومع ذلك، فإذا كان اعتذاري العلني سيكون ضروريًّا، فلا مشكلة لديَّ في تقديمه”.

واندلعت مئات الحرائق في اليونان على نطاق واسع على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 355 حريقًا، وذلك وفقًا لبيان وزارة المناخ والحماية المدنية.

وذكر وزير المناخ اليوناني في البيان أن الحرائق أودت بحياة 18 شخصًا في غابة “داديا”، يُرجَّح أن غالبيتهم من المهاجرين، مشددًا على خطورة الوضع خاصة في الساعات القادمة، وتركز جهودهم في احتواء النيران.

وأضاف أن سرعة استجابة الجهات المختصة لم تمنع الحرائق من التوسع والانتشار بسبب الرياح، وهو ما جعل هذا الصيف الأسوأ.

