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الرئيس الفرنسي: لا نعترف بالانقلابيين في النيجر وندعو قادة دول المنطقة والعالم إلى دعم الرئيس بازوم

28/8/2023-|آخر تحديث: 28/8/202301:11 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

الرئيس الفرنسي:

  • لا نعترف بالانقلابيين في النيجر وندعو قادة دول المنطقة والعالم إلى دعم الرئيس بازوم.
  • لن نتخلى عن دعم رئيس النيجر محمد بازوم الذي أدخل تغييرات شجاعة في بلاده قبل الانقلاب عليه.
  • سفيرنا في النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب.
  • على الدول المجاورة للنيجر دعم الرئيس بازوم لضمان عدم تعرضهم لأي تهديد مماثل.
المصدر : الجزيرة مباشر