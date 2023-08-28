الرئيس الفرنسي: لا نعترف بالانقلابيين في النيجر وندعو قادة دول المنطقة والعالم إلى دعم الرئيس بازوم
28/8/2023-|آخر تحديث: 28/8/202301:11 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
الرئيس الفرنسي:
- لا نعترف بالانقلابيين في النيجر وندعو قادة دول المنطقة والعالم إلى دعم الرئيس بازوم.
- لن نتخلى عن دعم رئيس النيجر محمد بازوم الذي أدخل تغييرات شجاعة في بلاده قبل الانقلاب عليه.
- سفيرنا في النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب.
- على الدول المجاورة للنيجر دعم الرئيس بازوم لضمان عدم تعرضهم لأي تهديد مماثل.
المصدر : الجزيرة مباشر