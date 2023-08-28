مصر.. سوزان تميم تعود إلى الواجهة بعد حكم قضائي بـ”رد الاعتبار” لهشام طلعت مصطفى (فيديو)

القرار الذي اتخذته المحكمة يعني استعادة هشام طلعت مصطفى لحقوقه وسمعته التي أثّر عليها الحكم السابق

أصدرت محكمة استئناف القاهرة المصرية قرارًا أمس الأحد، بالموافقة على طلب رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى بـ”رد الاعتبار”، وذلك بعد مضي 6 سنوات على إطلاق سراحه من السجن بعفو رئاسي، عقب إدانته في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

القرار الذي اتخذته المحكمة يعني استعادة هشام طلعت مصطفى لحقوقه وسمعته التي أثّر عليها الحكم السابق، وكان الرجل قد تقدم بطلب “رد الاعتبار” وفقًا لأحكام القانون المصري، وأحيل الطلب من نيابة استئناف القاهرة إلى نيابة وسط القاهرة للنظر فيه.

وينص القانون المصري على إمكانية “رد الاعتبار” للأفراد الذين أنهوا مدة العقوبة أو مُنحوا العفو ومرت عليهم 6 سنوات من تاريخ إنهاء المدة أو العفو، على أن يتم ذلك بقرار من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت عام 2010 بالسجن لمدة 15 عامًا على مصطفى في قضية مقتل سوزان، بدلًا من الإعدام.

وقضت المحكمة بالمؤبد (25 عامًا) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق والمتهم الأول بتنفيذ الجريمة في دبي عام 2008، وخرج هشام طلعت مصطفى بعفو رئاسي في 2017.

بعد 15 عاما من تورطه في قتل المطربة #سوزان_تميم.. محكمة مصرية تقضي برد الاعتبار لرجل الأعمال #هشام_طلعت_مصطفى@ajmhashtag pic.twitter.com/IxmgCG11uZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2023

من جانبه، قال المحامي ناصر أمين لموقع “مدى مصر”، إن قرار العفو الرئاسي عن مصطفى تم فيه الإسقاط الكامل للعقوبة، ويساوي البراءة في أثره، وبالتالي يحق له التقدم بطلب رد الاعتبار بعد انتهاء المدة المحددة، وفقًا للقانون.

ويعيد “رد الاعتبار” كل الحقوق المدنية والسياسية التي انتُزعت منه على خلفية العقوبة التي حكم بها عليه -بحسب أمين- وبالتالي يحق له تولي أي منصب أو الترشح للانتخابات أو المشاركة السياسية.

غضب واستنكار

وعقب قرار المحكمة سادت منصات التواصل حالة من الجدل المصحوب بالغضب والاستنكار، وتصدر وسم “سوزان تميم” محركات البحث.

وقال مغرد على حسابه بمنصة إكس “طيب مين اللى قتل سوزان تميم؟ اللهو الخفى؟ طيب كده عاوزين حكم قضائى برد اعتبار مبارك إنه مش حرامى، وحكم برد اعتبار دوما إنه محرقش المجمع العالمى، ورد اعتبار نخنوخ وكل حرامية البلد. فعلا قضاء شامخ”.

طيب مين اللى قتل سوزان تميم _اللهو الخفى_طيب كده عاوزين حكم قضائى برد إعتبار مبارك إنه مش حرامى وحكم برد إعتبار دوما إنه ماحرقش المجمع العالمى ورد إعتبار نخنوخ وكل حرامية البلد. فعلا قضاء شامخ.. pic.twitter.com/S9FoO0H5zz — الزعيم (@alzym10860467) August 27, 2023

وغرد أحمد شمس الدين “صدق أو لا تصدق! هشام طلعت مصطفى يطالب برد الاعتبار عن قتله سوزان تميم! القوانين مثل بيوت العنكبوت، بإمكانها الإمساك بالذباب الصغير، لكنها تسمح للدبابير بالمرور. جوناثان سويفت”.

صدق اولا تصدق!!!!!⚠️⚠️

هشام طلعت مصطفى يطالب برد الاعتبار عن قتله سوزان تميم!!!

القوانين مثل بيوت العنكبوت؛ بإمكانها الإمساك بالذباب الصغير، لكنها تسمح للدبابير بالمرور !

جوناثان سويفت pic.twitter.com/4NBJDR5WPU — احمد شمس الدين (@xNOw0LG0ZNX4zgl) August 28, 2023

فيما اكتفى محمد الشحات بالتعليق “وكم ذا بمصر من المضحكات”.