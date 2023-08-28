مصر.. مصرع 3 وإصابة آخرين إثر انهيار عقار في الإسماعيلية (فيديو)

تكثر في مصر الأبنية الآيلة للسقوط والتي لم تُنفذ بحقها قرارات إزالة أو ترميم صادرة مسبقًا

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم أب وابنه، وأصيب 3 آخرون على الأقل إثر انهيار عقار سكني في محافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر.

وذكرت تقارير إخبارية محلية، اليوم الاثنين، أن سلطات الإنقاذ تواصل رفع الأنقاض والبحث عن آخرين تحت الأنقاض.

وأضافت التقارير أن العقار قديم ومتهالك ومكون من 3 طوابق.

وتتكرر حوادث انهيار العقارات السكنية في مصر مع غياب الرقابة الحكومية، إذ تكثر الأبنية الآيلة للسقوط والتي لم تُنفذ بحقها قرارات إزالة أو ترميم صادرة مسبقًا.

هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسب مخالفات البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمعايير بلا إجراء رادع.