اكتشف طبيب جراح في أستراليا دودة حية في دماغ امرأة أثناء الكشف .

وسحب الجراح دودة طفيلية طولها 8 سنتيمترات من دماغ المريضة، وسط حالة من الذهول مما دفعه إلى طلب الطاقم الطبي في المستشفى للحصول على المشورة بشأن ما يجب فعله بعد ذلك.

ودخلت المريضة (64 عامًا) من نيو ساوث ويلز في أستراليا، لأول مرة إلى مستشفى كانبرا في أواخر يناير/كانون الثاني 2021 بعد أن عانت من آلام في البطن وإسهال لمدة ثلاثة أسابيع، أعقبه سعال جاف مستمر وحمى وتعرق ليلي.

وبحلول عام 2022، شملت أعراضها أيضًا النسيان والاكتئاب، مما دفعها إلى إحالتها إلى أحد المستشفيات المتخصصة في أستراليا، حيث كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لدماغها عن وجود تشوهات تتطلب عملية جراحية، حيث تم اكتشاف الدودة.

ودفع هذا الاكتشاف المفاجئ فريقًا في المستشفى إلى الاجتماع سريعًا للكشف عن نوع الدودة الأسطوانية، واتخاذ قرار بشأن أي علاج إضافي قد تحتاجها المريضة.

وقال الطبيب المعالج “هرعنا جميعا لمراجعنا، بحثًا عن جميع أنواع الديدان الأسطوانية المختلفة التي يمكن أن تسبب أذى للأعصاب، لكننا لم نعثر على شيء مهم، فلجأنا إلى خبراء من خارج المستشفى للحصول على المساعدة”.

