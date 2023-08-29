في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال في الخرطوم، توجه الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة العلمين، لإجراء مشاورات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تقود بلاده مبادرة دول الجوار السوداني لحل الأزمة السودانية.

وقال بيان لمجلس السيادة السوداني إن المباحثات مع الرئيس المصري ستتناول سبل تعزيز دعم العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك، على حد وصف البيان

وأشار البيان إلى أن البرهان يرافقه خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وكان البرهان وصل إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، أول من أمس الأحد، لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعد أن زار سلاح المدفعية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال البلاد عقب خروجه من القيادة العامة للجيش لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

واستبعد البرهان أمس، خلال تفقده جنودا في قاعدة بحرية في المدينة التي بقيت بمنأى عن الحرب حتى الآن، أي فرصة للمفاوضات.

وقال للجنود ولصحفيين في قاعدة فلامنغو البحرية “المجال ليس مجال الكلام الآن. نحن نكرّس كلّ وقتنا وجهدنا للحرب لإنهاء هذا التمرّد”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.