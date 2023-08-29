الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة قائد فاغنر

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين لا يعتزم حضور مراسم جنازة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحفيين إنه “لا توجد خطط لحضور الرئيس الجنازة”.

وأضاف” ليست لدينا معلومات بشأن الجنازة. هذا قرار خاص بالأسرة والأصدقاء”.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، أول من أمس، رسميًا مصرع رئيس مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بريغوجين خلال حادث تحطم طائرة وقع شمال موسكو في 23 أغسطس/آب الجاري.

وأعلنت أنها حددت هوية جميع الضحايا العشرة الذين لقوا حتفهم في الحادث وأن بريغوجين من بينهم.

وكان الرئيس بوتين قدم تعازيه لأقارب ضحايا تحطم طائرة بريغوجين، عقب الإعلان عن الحادث، واعتبر بوتين أن ضحايا تحطم الطائرة “قدموا مساهمة كبيرة في جهودنا المشتركة” في أوكرانيا.

وتمتد علاقة الرئيس الروسي وقائد “فاغنر” لسنوات طويلة، لكن الأخير قاد تمردًا على السلطة العسكرية في موسكو في يونيو/حزيران الماضي، وأدان الرئيس الروسي “الخيانة” التي ارتكبها بريغوجين، وعزاها إلى “طموحاته المفرطة ومصالحه الشخصية”.