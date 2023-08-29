اليمن.. الكثافة العددية والأسعار عائقان أمام حق الطالبات في التعليم

اشتكى عدد من الطالبات في تعز اليمنية من صعوبة الحصول على حقهن في التعليم، بشكل عادل، وذلك لكثافة الأعداد في الفصل الواحدة التي تصل إلى 90 طالبة في الفصل، وغلاء الأسعار التي لم تمكن أسرهن من شراء مستلزماتهن الدراسية.

في مدرسة نعمة رسام تحديداً، وسط مدينة تعز، تحكي طفلة يمنية عدم استطاعة أسرتها توفير المستلزمات الدراسية الأساسية كالزي المدرسي وحقيبة الكتب الدراسية.

وعبرت الطفلة عن أمنيتها شراء حقيبة النصف الثاني من العام الدراسي، التي يبلغ سعرها 20 ألف ريال يمني ما يعادل 80 دولارًا أمريكيًا.

وأضافت طالبة أخرى وهي أخت لسبعة أطفال أن والدها وفر المستلزمات المدرسية الأساسية لبعض إخوتها دون البعض الآخر، مؤكدة عدم استطاعة والدها توفيرها لجميع إخوتها، وقالت “لا نستطيع، الظروف صعبة!”

في أحد الفصول الدراسية يتبدد حماس الطالبات ظروف بمجرد دخولهن الفصل الذي تتراوح أعداد الطالبات فيه إلى 74 إلى 78 طالبة، فيما تصل الأعداد في فصول أخرى إلى 90 طالبة.

وقالت الطالبة “عندما نجلس لا نستطيع سماع المدرسات، نجد صعوبة في الحصول على المعلومة، وصعوبة في الحصول على حقنا في التعليم”.

وأضافت “الأوضاع الاقتصادية لا تسمح بمنح الأسر الحماس الكافي لأطفالها بشراء حقائب مدرسية جديدة أو دفاتر جيدة، والطالبات يحتجن مستلزمات دراسة أكثر من الطلاب، لا سيما الزي المدرسي”.