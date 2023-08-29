نيويورك.. مرسوم برفع أذان الجمعة أسبوعيا والمغرب خلال رمضان في مكبرات الصوت الخارجية

وقّع عمدة نيويورك إريك آدامز مرسومًا، اليوم الثلاثاء، يسمح برفع أذان صلاة الجمعة طوال العام، والمغرب خلال رمضان، داخل مساجد المدينة، بعد طلب من الجالية المسلمة في المدينة.

وقال عمدة نيويورك خلال مؤتمر صحفي “ستسمعون صوت الأذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية”.

وأضاف “الجالية المسلمة طالبت برفع الأذان، ومدينتنا تحتفي بالثقافة الإسلامية وجميع الثقافات”.

وتابع “الأذان نداء للصلاة ورفعه حق للجالية الإسلامية”، مشيرًا إلى أن “رفع الأذان في المدينة هو تحويل القانون إلى سياسة تُطبَّق على الأرض”.

ويسمح المرسوم برفع أذان صلوات الجمعة كل أسبوع، والمغرب خلال شهر رمضان في المساجد، حسب تصريحات لعمدة نيويوك خلال المؤتمر.

وخلال المؤتمر، تم رفع الأذان داخل مقر مجلس مدينة نيويورك.





الاحتفاء بالثقافة الإسلامية

وقال آدامز إنه سمع الأذان أثناء زيارته لدول مسلمة منها الأردن وسلطنة عمان، مشيرًا إلى أن مدينة نيويورك ستحتفي بالثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى وتعترف بجميع الجاليات.

وشكر العمدة المسلمين على إسهاماتهم داخل المؤسسات الأمريكية، مؤكدًا “يمكنكم أن تتعبدوا بحسب ما يحلو لكم”.

وأضاف “إذا كنتم من المسلمين، فلا يتعين عليكم الحصول على رخصة لرفع الأذان في صلاة الجمعة، ويمكنكم أن تمارسوا العبادة في مدينة نيويورك”.

وأشار إلى أن الأذان يُذكّر بتعزيز الرابط مع الله ونداء للصلاة، “وهذا حق للتعبير عن هذا الجزء الأساسي من العقيدة الإسلامية، وأنا فخور بالقول إن هذا يحصل اليوم”.

دور الجالية المسلمة في نيويورك

وتحدّث آدامز عن دور أساسي تؤديه الجالية المسلمة في نيويورك لازدهار المدينة وتنوعها، مشيرًا إلى التزام السلطات بالاعتراف بهم.

كما تحدّث عن توفير ألف “وجبة حلال” بمدارس مقاطعات نيويورك الخمس، ووجود مستشار ومدير تنفيذي مسلمَين ليؤديا دورًا رئيسيًّا في درء جريمة الكراهية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة في مكتب العمدة.

حرية ممارسة الشعائر

بدوره، قال مفوض شرطة نيويورك، إدوارد كابان “حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع، واليوم نؤكد ذلك في مدينتنا”.

وأضاف “هذا العمل المهم الذي يقوده مكتب شؤون المجتمع في شرطة نيويورك هو خدمة أساسية للحرية الدينية والتفاهم والسلام المستدام والازدهار للجميع”.

وقال عبد الله سالم، إمام مركز المجتمع الإسلامي في بروكلين “باعتباري شخصًا نشأ في مصر وسمعتُ صوت الأذان طوال حياتي، فإنني أفتقد جماله هنا، لذلك فأنا ممتن لأني سأتمكن من سماعه مرة أخرى في نيويورك”.