وقّع عمدة نيويورك إريك آدامز مرسومًا، اليوم الثلاثاء، يسمح برفع أذان صلاة الجمعة طوال العام، والمغرب خلال رمضان، داخل مساجد المدينة، بعد طلب من الجالية المسلمة في المدينة.

وقال عمدة نيويورك خلال مؤتمر صحفي “ستسمعون صوت الأذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية”.

وأضاف “الجالية المسلمة طالبت برفع الأذان، ومدينتنا تحتفي بالثقافة الإسلامية وجميع الثقافات”.

وتابع “الأذان نداء للصلاة ورفعه حق للجالية الإسلامية”، مشيرًا إلى أن “رفع الأذان في المدينة هو تحويل القانون إلى سياسة تُطبَّق على الأرض”.

ويسمح المرسوم برفع أذان صلوات الجمعة كل أسبوع، والمغرب خلال شهر رمضان في المساجد، حسب تصريحات لعمدة نيويوك خلال المؤتمر.

وخلال المؤتمر، تم رفع الأذان داخل مقر مجلس مدينة نيويورك.

وقال آدامز إنه سمع الأذان أثناء زيارته لدول مسلمة منها الأردن وسلطنة عمان، مشيرًا إلى أن مدينة نيويورك ستحتفي بالثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى وتعترف بجميع الجاليات.

وشكر العمدة المسلمين على إسهاماتهم داخل المؤسسات الأمريكية، مؤكدًا “يمكنكم أن تتعبدوا بحسب ما يحلو لكم”.

وأضاف “إذا كنتم من المسلمين، فلا يتعين عليكم الحصول على رخصة لرفع الأذان في صلاة الجمعة، ويمكنكم أن تمارسوا العبادة في مدينة نيويورك”.

وأشار إلى أن الأذان يُذكّر بتعزيز الرابط مع الله ونداء للصلاة، “وهذا حق للتعبير عن هذا الجزء الأساسي من العقيدة الإسلامية، وأنا فخور بالقول إن هذا يحصل اليوم”.

Alhamdulillah, New York City has granted permission to all mosques to call #Azan on the mic. #Islam #peace #Muslims ❤️🙏🕌 🌙 pic.twitter.com/LHBSPwiErM

— Shafiqul Chowdhury (@awamchowdhury) August 28, 2023