وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى مطار العلمين الدولي في مصر، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش منتصف إبريل/نيسان الماضي.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السوداني لدى وصوله، بينما قال بيان للجيش السوداني إن البرهان سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري حول تطورات الأوضاع فى السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

وبحسب البيان، يرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو، وحصدت آلاف القتلى وملايين المشردين وخلّفت دمارا وانتهاكات واسعة.

وعرضت مصر التوسط بين الطرفين المتناحرين في السودان، ضمن سلسلة من الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون وقوع حرب أهلية مطولة وتعميق أزمة إنسانية في البلاد.

وفي كلمة ألقاها أمام جنوده أمس، بدد البرهان الآمال في إجراء محادثات، منددا بقوات الدعم السريع التي وصف عناصرها بأنهم “خونة”، وتعهد بتحقيق نصر حاسم.