أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص على الأقل، إثر تحطم مروحية من طراز “إم آي 8” تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن قوات الدفاع المدني الروسية، قولها إنه تم انتشال الجثث من موقع الحادث في منطقة تشيليابينسك جنوبي البلاد.

وحسب الوكالة، لم يصب أحد من السكان بأذى، ولم تتضرر المباني السكنية ولا الخدمات إثر سقوط الطائرة على الأرض.

وقال والي تشيليابينسك (أليكسي تيكسلر) في بيان، إن مروحية تتبع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تحطمت في المنطقة، وأكد أن المعطيات الأولية تشير إلى مصرع 3 أشخاص، متقدمًا بالتعازي إلى ذويهم.

ولم تكشف السلطات ووالي المدينة عن أسماء الضحايا أو أي تفاصيل إضافية، كما لم يتضح على الفور سبب تحطم المروحية، لكن الأنباء الأولية تشير إلى خلل فني بالطائرة.

ويوم الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة تقل 10 أشخاص شمالي روسيا، وأعلنت السلطات أن جميع الركاب قد لقوا مصرعهم، وأن قائد مجموعة فاغنر (يفغيني بريغوجين) كان من ضمن الركاب.