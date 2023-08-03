إنجاز تاريخي جديد للمغرب في كأس العالم للسيدات وخروج مفاجئ لألمانيا (فيديو)

في إنجاز تاريخي غير مسبوق تمكن المنتخب المغربي للسيدات من الفوز على منتخب كولومبيا بهدف لصفر، والتأهل لثمن نهائي كأس العالم المقام حاليًا في كل من أستراليا ونيوزيلندا، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، في مدينة بيرث الأسترالية.

واحتل المنتخب المغربي المركز الثاني بفارق الأهداف خلف كولومبيا المتصدرة برصيد 6 نقاط، بينما ودّعت ألمانيا، بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالميًا، البطولة بعد أن جمعت 4 نقاط بالمجموعة الثامنة.

ويلتقي المغرب في دور الـ16 مع فرنسا، بقيادة إيرفي رينار مدرب منتخب المغرب للرجال سابقًا، يوم الثلاثاء المقبل.

وبصمت المغربيات على تهديد مبكر لمرمى الكولومبيات منذ الدقيقة الثانية من المباراة، من خلال تسديدة للمهاجمة غزلان الشباك أبعدتها الحارسة كاتالينا بيريس بصعوبة إلى ضربة زاوية لصالح “لبؤات الأطلس”.

كما أقدمت المهاجمة ابتسام الجرايدي على استهداف مرمى كولومبيا بضربة رأسية، عقب تمريرة عرضية من اللاعبة فاطمة الزهراء تاكناوت في الدقيقة 13، لتتدخل بيريس مجددًا من أجل الحيلولة دون تخطي الكرة خط المرمى.

وحصلت ابتسام الجرايدي على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتصدت الحارسة كاتالينا بيريز لركلة غزلان شباك، لكن لاعبة الوسط أنيسة لحماري تابعت الكرة لتسكنها الشباك.

وهيمنت كولومبيا في الشوط الثاني وبحثت عن التعادل، لكن حارسة المغرب خديجة الرميشي تألقت لتحافظ على نظافة شباكها.

واضطرت لاعبات المغرب للانتظار بضع دقائق داخل الملعب لحين انتهاء نتيجة المباراة الأخرى، وبعدها تفجرت الاحتفالات بالإنجاز التاريخي في بيرث.

🇲🇦 لحظات ترقب من سيدات المغرب لنتيجة مباراة ألمانيا x كوريا الجنوبية وفرحة جنونية بعد نهاية المباراة بالتعادل وضمان التأهل التاريخي 😍 📹 IG/ loubnaeljr#ديما_مغرب #FIFAWWC pic.twitter.com/uYA36IN0HS — 90+ (@90PlusKora) August 3, 2023

وكانت ألمانيا بحاجة للفوز لضمان التأهل، لكن كوريا الجنوبية المتذيلة الترتيب تقدمت بشكل مفاجئ عبر تشو سو-هيون في الدقيقة السادسة، بينما تعادلت ألكسندرا بوب بضربة رأس قبل الاستراحة.

وبدأ المغرب، المصنف 72 عالميًا، البطولة بخسارة ساحقة 6-صفر من ألمانيا في مباراته الأولى بالنهائيات على الإطلاق، قبل أن ينتفض ليهزم كوريا الجنوبية 1-صفر.

يذكر أن المنتخبات التي حسمت تأهلها إلى ثمن نهائي كأس العالم عن المجموعات السبع هي المغرب وسويسرا والنرويج وأستراليا ونيجيريا، واليابان وإسبانيا وإنجلترا والدنمارك، وهولندا وأمريكا وفرنسا وجمايكا، إضافة إلى السويد وجنوب إفريقيا.

وكان المنتخب المغربي للرجال قد حقق نتائج أكثر من إيجابية بتأهله إلى النصف نهاية كأس العالم التي جرى تنظيمها في قطر، الخريف الماضي.

ويعتقد مسؤولون في كرة القدم العالمية، أن تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي وهزيمته لفرق عالمية، من شأنه أن يكون حافزًا كبيرًا للقارة الإفريقية والعربية، لتثبت وجودها في هذه المنافسة العالمية.