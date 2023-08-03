الجزيرة مباشر ترصد مراحل صناعة الطماطم المجففة في تونس (شاهد)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل إحدى مزارع الطماطم في منطقة الشويجي بالعاصمة التونسية تونس، حيث يتم تجميع المحصول من سائر المحافظات وتجفيفها بعد تقطيعها ورشها بالملح على أشعة الصيف الحارقة، لأيام عدة.

وتعد هذه الطريقة في تجفيف الطماطم، تقليدًا تونسيًا متبعًا تم توارثه عن الأندلسيين والإيطاليين الذين استوطنوا مدن الشمال التونسي، تمهيدًا لتصديرها للدول الأوربية.

وحكى مزارعون للجزيرة مباشر مراحل عملية التجفيف قائلين “بدء من يوليو/تموز، نقوم بجمع محصول الطماطم وغسله جيدًا، ثم نقوم بتقطيعها ورشها بالملح ثم نتركها لعدة أيام حتى تجف بفعل حرارة الشمس”.

وأكد المزارعون أنهم بعد ذلك يقومون بجمع الطماطم المجففة وتغليفها وتعبئتها تمهيدًا لتصديرها لدول عدة، من بينها كندا وإيطاليا وفرنسا.

وأشاروا إلى أن الطماطم في تونس تعد من الأفضل على مستوى العالم، لذا يكثر الطلب على استيرادها، لا سيما هذه الأنواع من الطماطم المجففة التي يصل تاريخ صلاحيتها إلى نحو عام كامل.

وتحتوي الطماطم على مادة “البيتا كاروتين” التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين.

وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل الطماطم على “الليكوبين” المسؤولة عن لونها الأحمر، وهي مادة تتمتع بتأثير إيجابي في مستوى الكوليسترول، وتحد من أمراض القلب والأوعية الدموية.