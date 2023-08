العفو الدولية: انتهاكات في السودان تشكل جرائم حرب يتحمل طرفا الصراع المسؤولية الجنائية عنها (فيديو)

قالت منظمة العفو الدولية، إن انتهاكات موثقة، ارتكبها طرفا الصراع في السودان يمكن تصنيفها “جرائم حرب” وطالبت بإنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وذكرت المنظمة في أول تقرير عن حقوق الإنسان في السودان منذ اندلاع الحرب، أن تقريرها المعنون بـ”الموت وصل إلى منزلنا” ركّز على الوضع في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غربي السودان.

ووصفت المنظمة ما حدث فقالت “السودان في صراع مأساوي قضى على آمال السودانيين في التطلع إلى المستقبل”، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لضمان العدالة وتعويض الضحايا.

وقالت إن “بعض انتهاكات حقوق الإنسان من كلا الجانبين تشكل جرائم حرب يتحمل الجنود والقادة المسؤولية الجنائية عنها”، وأشارت إلى “تفشي جرائم الحرب مع مقتل المدنيين في هجمات متعمدة وعشوائية بالبلاد”.

ودعت إلى ضرورة إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وقالت إن الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني وعلى المرافق الصحية ترقى إلى جرائم حرب.

